A Praia do Itararé ficou movimentada para a 1ª etapa do “Circuito Surf Treino de Base”, realizado no domingo (22). 80 competidores pegaram as pranchas e caíram com tudo no mar. Ao todo, foram disputas em seis categorias.

No petit/escolinha até 10 anos, o vencedor foi John Miller. Já na estreante (até 12 anos) e iniciante (até 14 anos), Ryan Araújo dominou e foi o único atleta que conseguiu faturar o primeiro lugar em duas categorias. Kemilly Sampaio ganhou no feminino.

Na mirim (até 16 anos), Ronald Aguiar ficou em primeiro e ainda teve fôlego para chegar em segundo na amador (até 20 anos). Aliás, quem ganhou esta categoria foi Giovani Pontes.

Ainda não foram definidas as datas para as próximas etapas, mas a organização espera seguir com o alto nível técnico na competição e preencher todas as vagas nas categorias, assim como aconteceu nessa etapa.

A organização do evento foi da Associação Vicentina de Esportes Radicais com apoio da Prefeitura de São Vicente, por meio da Secretaria de Esportes (Sespor).