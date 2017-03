Com o objetivo de promover a qualidade e a diversidade da gastronomia vicentina, a Secretaria de Turismo de São Vicente (Setur), em parceria com o Conselho Municipal de Turismo (Comtur-SV), realiza em maio o IV Festival Gastronômico.

Os estabelecimentos de alimentos e bebidas podem realizar a inscrição de 13 a 17 de março de 2017, das 9 às 17h, na Setur, situada no Parque Ecológico Voturuá (Rua Anita Costa, s/n – Vila Voturuá).

Dentre as exigências, cada participante precisa oferecer um prato ou porção que tenha relação cultural gastronômica com a Cidade ou a Região e que apresente valor turístico ou histórico. As receitas inscritas passarão por seleção criteriosa, sendo atestados por técnicos da Setur. A taxa de inscrição é de R$ 100,00.

O diferencial desta edição está voltado à qualidade dos pratos, devendo-se obedecer aos critérios do regulamento e avaliação da equipe técnica, além da qualificação dos proprietários e funcionários dos restaurantes.

Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: turismosv.projetos@gmail.com ou telefone (13) 3561-1119.