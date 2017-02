Jadson é jogador do Corinthians novamente. Nesta segunda-feira, o meia finalmente sacramentou o seu retorno ao clube pelo qual foi campeão brasileiro de 2015 ao assinar um contrato válido até dezembro de 2018 no CT Joaquim Grava.

“Que pressão, hein?”, sorriu Jadson, segurando uma caneta que fazia referência ao título mundial de 2012 enquanto era filmado durante a formalização do seu vínculo.

O último reforço do time de Fábio Carille para 2017 já vestiu o uniforme de treinos e exercitou-se no CT. A sua reestreia, contudo, poderá demorar até um mês para ocorrer, pois ele não atua desde outubro e precisará readquirir condicionamento físico.

“Podem ter certeza de que me dedicarei ao máximo para ter um ano maravilhoso com os meus companheiros”, avisou Jadson, garantindo ainda estar “focado e determinado”.

Jadson defendeu o Corinthians pela primeira vez entre 2014 e 2015, quando foi envolvido na polêmica troca com o São Paulo pelo atacante Alexandre Pato. Disputou 103 jogos e marcou 24 gols como corintiano, chamando a atenção do Tianjin Quanjian, da China.

Com espaço reduzido após o clube chinês ascender à primeira divisão e passar a almejar estrelas internacionais para o seu elenco, Jadson rescindiu o contrato com o Tianjin Quanjian e priorizou um acerto com o Corinthians no retorno ao Brasil. O desejo de receber um alto valor de luvas por um compromisso longo, de três anos, contudo, retardou a transação.

“Quero agradecer a todos os torcedores que enviaram mensagens de apoio e pediram a minha volta. Estou de volta ao Corinthians, à minha antiga casa. Agradeço também à diretoria, a todos que confiaram em mim”, concluiu Jadson.