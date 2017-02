Sábado (11) é a vez do Bairro do Jardim Guassu receber o Mutirão da Dengue. A Secretaria da Saúde (Sesau) tem o objetivo de combater os transmissores da dengue, chikungunya e zika. Agentes do Programa Saúde da Família e da Companhia de Desenvolvimento de São Vicente (Codesavi) vão percorrer todas as ruas do bairro, realizar visitas às casas, terrenos e comércios, além de orientar a população sobre a importância de eliminar os criadouros do mosquito. As ações começam às 8 horas, na UBS da rua Lagarto, 101.

Também são realizadas visitas quinzenais aos locais com potencial de proliferação, chamados de focos geradores (ferro-velho, borracharia, cemitérios, desmanches e similares), para orientação e destruição, ou mudança de posição (emborcar ou colocar em local coberto) de criadouros potencias.

Outros pontos de visita são os locais com alta circulação de pessoas, como creches, escolas, hospitais e similares. Nessas unidades também há vistoria e orientação para a constante manutenção do lugar.

Também são feitos serviços de triagem, com informação, atendimento e notificação aos munícipes e instituições solicitantes, por meio do telefone 0800-7710037.