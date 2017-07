A Ação e Cidadania nos Bairros chega ao Rio Branco no sábado (8) com diversas atrações e prestação de serviço para a comunidade. O evento acontece na EMEI Alberto Santos Dumont (Rua Eduardo Cação, s/n) e terá como foco a vacinação contra a gripe que será aplicada nas pessoas de grupos prioritários (pessoa acima de 60 anos, gestantes, mulheres que deram a luz há até 45 dias, crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos, professores, servidores do sistema prisional e pessoas com doenças crônicas). Uma equipe da Secretaria de Saúde fará testes de glicemia e aferição de pressão arterial.

O Fundo Social de Solidariedade dará ênfase para a arrecadação de agasalhos para a Campanha do Agasalho 2017 e para a Ação do Coração, entre outras atividades.

Outro destaque é a ação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Relações do Trabalho (Sedect) que disponibilizará emissão de carteiras de trabalho e estande oferecendo informações para quem deseja se tornar Microempreendedor Individual (MEI) e como obter microcrédito para começar ou ampliar o pequeno negócio, por meio do Banco do Povo Paulista.

O evento tem como objetivo também a orientação da população sobre diversos assuntos de importância jurídica e regulamentadora. O Centro de Integração da Cidadania da Secretária da Justiça (CIC) emitirá segunda via da certidão de nascimento, casamento ou óbito, defensoria pública. Para confecção dos termos de requisição da segunda via das referidas certidões, será obrigatório a apresentação do RG, caso o requerente tenha outro documento com foto que não seja o RG será necessário as informações que constam na certidão como, livro, folhas, matricula e cartório de registro do requerente ou a certidão para averiguar tais informações.

A Secretaria de Assuntos Jurídicos prestará orientações jurídicas de forma ampla, ou seja, orientação geral, (divórcio, pensão, casos na esfera criminal, entre outros). Também dará orientações quanto ao Refis (refinanciamento de débitos da dívida ativa). Orientações sobre questões relacionadas no âmbito jurídico. A Secretaria da Fazenda dará orientações sobre IPTU e ITBI. A Secretaria de Governo fornecerá orientações referentes ao Procon. A Secretaria do Comércio, Indústria e Negócios Portuários (Secinp) disponibilizará informações sobre regularização de estabelecimentos comerciais e orientações de abertura de empresas.

Durante todo o dia também vai ter, de graça, corte de cabelo, barbearia, design de sobrancelhas e maquiagem infantil, com sorteio de uma bolsa 100% de designer de sobrancelhas.

Confira as outras ações:

– Secretaria de Assistência Social: vai disponibilizar assistentes sociais, psicólogos e demais profissionais para atendimento à população e prestação de informações acerca dos programas, projetos, serviços e benefícios. Também serão oferecidas informações a respeito dos programas de transferência de renda disponíveis e orientações gerais voltados a direitos violados, como trabalho infantil, situação de rua, crianças e adolescentes, mulheres, pessoas com deficiências e idosos vítimas de diversos tipos de violências, dentre outras situações. Serão distribuídos materiais informativos para esclarecimento dos direitos sociais.

– Secretaria de Meio Ambiente: levará jogos feitos com materiais recicláveis, gincana de perguntas sobre meio ambiente, exposição de painéis sobre educação ambiental, oficinas e distribuição de kits para plantio de árvores.

– Assessoria Especial de Políticas Públicas para as Mulheres: fornecerá informações da cartilha “Mulher vira a página”, com números úteis para atendimento a mulher, exposição de artesanato e orientação a respeito de economia solidária.

– Secretaria de Trânsito e Transportes: realiza campanha educativa em respeito às leis de trânsito. Haverá distribuição da revista em quadrinhos da Turma da Mônica com o tema Viajando com Segurança, que mostra a importância do uso do cinto de segurança por todos os ocupantes do veículo, o transporte de crianças no banco traseiro, respeito ao limite de velocidade, uso do farol baixo mesmo durante o dia para tornar-se mais visível, não fazer uso do celular enquanto estiver dirigindo, além e contar também com um divertido passatempo.

– Secretaria de Saúde levará Ônibus Odonto: Prevenção de Câncer Bucal; escovódromo; consultório na rua com teste rápido de sífilis; aferição de pressão arterial e testes de glicemia; vacina contra a gripe; atendimento médico para solicitação de mamografia e acolhimento em caso de teste de sífilis positivo; rodas de conversa sobre planejamento familiar; oficina de artesanato do projeto Art Sã; orientação sobre arboviroses; equipe do Melhor em Casa; SAMU.

– Instituto Mix: serviços de cabeleireiro, barbearia, design de sobrancelhas e maquiagem infantil e sortearão uma bolsa 100% de designer de sobrancelhas.

– Secretaria de Cultura: levará jogos educativos e atividades lúdicas.

– Secretaria de Esportes: aulas de iniciação ao basquete e jogos recreativos.

– Codesavi: montagem das estruturas, limpeza e suporte operacional.

– Guarda Civil Metropolitana

– Relações Institucionais

– Secretaria de Obras Particulares: orientações sobre obras, reformas, manutenção de calçadas e terrenos vazios e entrega de cartilhas sobre Construção legal.

– Controle de Zoonoses: feira de adoção de animais.

– Centro de Referência em Veterinária (CRV): atendimento veterinário, orientações aplicação de remédio contra pulgas e carrapato, kits Magnus para todos os atendimentos, informativos sobre castração, vacinação, zoonoses.

Projeto Veterinários em Ação: veterinário na rua, anti-pulga, anti-carrapato, orientações e esclarecimento.