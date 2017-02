Um assassino de aluguel tem de deixar a aposentadoria de lado para ajudar um antigo sócio. Este homem está enrascado quando planeja comandar uma operação de matadores internacionais, onde terá de lidar com a pior escória de assassinos. Esse é o longa ‘John Wick – Um Novo Dia Para Matar’, que já está em cartaz nos cinemas brasileiros.

O filme mostra John Wick (Keanu Reeves), que após recuperar seu carro, acredita que enfim poderá se aposentar. Entretanto, a reaparição de Santino D’Antonio (Riccardo Scarmacio) atrapalha seus planos. Dono de uma promissória em nome de Wick, por ele usada para deixar o posto de assassino profissional da Alta Cúpula, Santino cobra a dívida existente e insiste para que ele mate sua própria irmã, Gianna (Claudia Gerini).

CURIOSIDADES

Além de Keanu Reeves, retornam para essa continuação os diretores David Leich e Chad Stahelski e o roteirista Derek Kolstad. Chad Stahelski foi dublê de Keanu Reeves em Matrix (1999) e Constantine (2005).

O primeiro filme da série foi grande sucesso de público no cinema e no home vídeo. A produção protagonizada por Reeves teve orçamento de US$ 20 milhões e faturou no cinema US$ 78 milhões, mundialmente. Já no home vídeo foram arrecadados US$ 20 milhões com exibição em plataformas digitais e cerca de US$ 17 milhões em vendas de DVD e Blu-ray.