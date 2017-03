Mesmo que a reforma da Previdência não sofra modificações no Congresso, há dúvidas sobre a capacidade futura do sistema de garantir benefícios à altura que as novas gerações de trabalhadores almejam. Por isso, segundo especialistas, os mais jovens devem desde já planejar suas carreiras de olho nas condições de vida que querem ter quando se aposentarem.

O professor e autor de obras de Direito Previdenciário Wladimir Novaes Martinez alerta que o trabalhador deve se planejar de forma precoce, independentemente da condição social e da profissão.

“O pressuposto do planejamento é que, mais cedo ou mais tarde, terá de subsistir com uma aposentadoria por idade aos 65 anos, idade mínima tendente a crescer mais adiante”, afirma Martinez.

O especialista sugere optar por uma ocupação que permita ao trabalhador adequar-se às mudanças tecnológicas do mundo moderno. “Caso contrário, não encontrará posto de trabalho. Ser autônomo ou empresário é uma solução conciliatória. Dominar o idioma inglês e a informática será alvissareiro”, diz.

Ele afirma que é importante desenvolver o conceito de poupança individual, não confiar muito na previdência pública, nem na previdência privada. “A melhor saída de todas é adquirir capacitação profissional constante e uma qualificação pessoal ampla, que lhe permita obter os rendimentos com qualquer idade”, orienta.

Segundo o Governo Federal, atualmente, o Brasil tem 99,4 milhões de pessoas que exercem algum tipo de atividade remunerada. Entretanto, apenas 60,8 milhões delas estão se preparando para a aposentadoria pelo INSS ou por um plano privado de previdência.

O INSS tem 53,3 milhões de segurados e cerca de 80% são trabalhadores assalariados, cuja contribuição é descontada automaticamente no contracheque — a alíquota varia entre 8% e 12%, de acordo com a faixa de renda.

O restante se divide entre autônomos, empreendedores e contribuintes facultativos (estudantes e donas de casa), que contribuem com 20% da renda, exceto o MEI (microempreendedor individual), que paga 11% sobre um salário mínimo.

Já o advogado Thiago Luchin, especializado em Planejamento Previdenciário e sócio do Aith, Badari e Luchin Advogados, afirma que mesmo com o endurecimento das regras, o brasileiro deve priorizar o recolhimento para a Previdência Social.

“Historicamente posso dizer que, felizmente, por mais aterrorizantes que foram as propostas enviadas pelo Governo desde a promulgação da Constituição em 1988, a grande maioria das mudanças não foi aprovada”, diz o especialista.

“O direito à aposentadoria foi mantido, mesmo que ainda tenha que se cumprir um pedágio em alguns casos. Sendo assim, a receita é planejar”, conclui ele.

Não se esqueça da previdência oficial

O advogado especializado em Planejamento Previdenciário Thiago Luchin, sócio do Aith, Badari e Luchin Advogados, destaca que o primeiro passo para o planejamento da aposentadoria oficial é verificar as carteiras de trabalho e os recolhimentos do INSS e comparar com o Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS) – documento que é um relatório de todos os vínculos e contribuições que o INSS possui.

O CNIS pode ser obtido através da internet (servicos.inss.gov.br, item extrato CNIS) ou nas agências da Previdência Social. Segundo Luchin, de posse dessas informações, é preciso procurar um especialista para realizar os cálculos e o planejamento.

Ele deverá calcular o tempo e os recolhimentos e buscar uma aposentadoria, no menor espaço de tempo, para atingir o máximo retorno, que é definir qual a melhor data para ter o melhor benefício. “Independentemente das mudanças que podem ocorrer, aqueles que já têm o direito à aposentadoria terão o direito resguardado”, diz.

A advogada Anna Toledo, da Advocacia Marcatto, explica que é importante realizar um levantamento do tempo que já se tem de contribuição junto ao INSS e verificar os enquadramentos às regras de aposentadoria futura. “Importante ratificar que o pagamento da contribuição previdenciária é primordial, porque garante não somente a aposentadoria futura, como também a cobertura diante das contingências, tais como perda da capacidade laborativa, maternidade, morte e invalidez”.

Reforma

Entre as principais propostas da reforma da Previdência, estão a idade mínima de 65 anos para se aposentar e no mínimo 25 anos de contribuição para homens e mulheres darem entrada na aposentadoria.

Há ainda os 49 anos de contribuição para receber benefício integral. Segundo especialistas, são requisitos que dificultam o acesso ao sistema para a maioria dos trabalhadores e segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS).