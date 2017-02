O primeiro mês de governo do prefeito Pedro Gouvêa foi marcado pelo início da reconstrução da Cidade, que vive uma grave crise financeira, e também da certeza que muito ainda precisa ser feito. Mas, nos primeiros 31 dias, o chefe do Executivo vicentino já mostrou algumas características do que deve ser seu modo de governar nestes quatro anos.

Nos primeiros dias de gestão, Gouvêa precisou resolver o problema da greve dos servidores, que estavam sem receber o salário de dezembro, o 13º salário, entre outros benefícios. Além de fazer o pagamento dos atrasados, ele também conseguiu fazer o pagamento do funcionalismo, no dia 31. Os servidores não recebiam salário em dia há 18 meses. Para honrar os pagamentos e mostrar sua prioridade com os servidores, ele determinou a suspensão de todo e qualquer pagamento que não fosse urgente.

Para racionalizar a máquina pública e tirar a Cidade do estado de “calamidade financeira”, ele também fez 30% de corte nos gastos comissionados e o corte total das gratificações. Além disso, Gouvêa conseguiu, após projeto enviado à Câmara, lançar um plano para os munícipes parcelarem e regularem suas dívidas com a Prefeitura, como IPTU e ISS, por exemplo, com isenção e descontos sobre multas e juros. Dessa maneira, ele pôde resolver a situação dos contribuintes inadimplentes e ainda tentar recuperar cerca de R$ 90 milhões de IPTU e R$ 17 milhões de ISS, que não foram pagos no ano passado.

Gouvêa também teve o aval da Câmara para o parcelamento da dívida de R$ 35 milhões da Cidade junto à Sabesp, responsável pelo fornecimento de água. Além de garantir desconto de 25% sobre o consumo, ele também deixou a cidade bem mais próxima de ter seu nome retirado do Cadin (Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de Órgãos e Identidades). Sem o nome neste cadastro, a Cidade poderá voltar a receber recursos e investimentos do Estado.

LIMPEZA E ASFALTO

Um dos principais problemas de São Vicente nos últimos anos diz respeito ao lixo. Desde a virada do ano, a Prefeitura tem realizado mutirões em diversos bairros, na Área Insular e Continental, para remover toda a sujeira espalhada pela Cidade, que já tem apresentado uma “cara nova”. Somente a Codesavi retirou mais de 4 mil toneladas de lixo e entulho.

Entre os trabalhos, houve o desassoreamento do Rio da Avó, debaixo do viaduto Mário Covas. Com o fluxo do rio normalizado, a tendência é diminuírem as enchentes em bairros como Parque Bitaru e Vila Margarida. O problema dos buracos nas ruas e avenidas também começou a ser resolvido. Já foram mais de 500 toneladas de asfalto. Lugares que estavam deteriorados como o Deck do Pescador e o Parque Cultural Vila de São Vicente já estão em obras.

A administração também disponibilizou um canal de denúncias e solicitações para os munícipes: trata-se do aplicativo de celular ‘São Vicente Eu Te Quero Bem’.

Investimento no turismo e na autoestima dos vicentinos

Com a queima de fogos na Virada do Ano, feita via doações de iniciativa privada, o prefeito acenou para a valorização do turismo e da volta da autoestima dos vicentinos. Em um dos atos simbólicos, voltou a erguer a bandeira do Brasil, no Morro dos Barbosas, a maior do País.

A Encenação da Fundação da Vila de São Vicente voltou à Praia da Gonzaguinha, encantando os vicentinos. Foram cinco dias de apresentação do maior espetáculo teatral em areia de praia do mundo, com mais de 1.200 pessoas envolvidas e lotando as arquibancadas. Neste ano, pela primeira vez, o espetáculo foi assistido por um ministro da Cultura: Roberto Freire, que sinalizou apoio para as próximas encenações.

Com o programa “Verão Total”, São Vicente trouxe mais de 20 eventos à Cidade para incentivar o turismo nas praias do Itararé e Gonzaguinha. E em um dos momentos mais marcantes, reabriu a Praça da Biquinha e o comércio do local, após 18 meses.

A Prefeitura limpou e reocupou o local, deu nova iluminação, em uma parceria com a Sutaco, instalou pavilhões onde foram colocados os tradicionais doces, além de cursos para ensinar artesanato e maquiagem, pelo programa Via Expressa, em parceria com o Governo de São Paulo. De cara nova, o lugar voltou a ser atração de munícipes e turistas.

SAÚDE

O prefeito tem um plano ousado para a área da Saúde nos próximos meses. A Cidade está em vias de receber um AME (Ambulatório Médico de Especialidades) do Governo do Estado, mas antes disso uma das principais conquistas neste primeiro mês no setor foi a reinauguração do Hospital Dr. Olavo Horneaux Moura, no Humaitá, que estava fechado há quatro anos, com 20 leitos, para atender casos de baixa complexidade, reduzindo as demandas do Hospital Municipal e do Pronto Atendimento do Parque das Bandeiras e dando maior agilidade aos moradores da Área Continental. A Cidade também faz mutirões em bairros de combate ao mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika.

PEDRO GOUVÊA

“Janeiro foi um mês de muito suor. Conseguimos imprimir um ritmo forte de trabalho, dentro da proposta de reconstruir São Vicente. É no brilho de cada olhar que celebramos os primeiros resultados, de muitos que ainda virão. Temos nos empenhado para resgatar o orgulho do vicentino e nada nos fará parar. E, por isso, apesar de tantas conquistas, é preciso reconhecer que a Cidade inspira cuidados. O que vivemos até aqui é só o prenúncio do trabalho que vem pela frente”, declarou o prefeito de São Vicente.