Na 1ª etapa do Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, que aconteceu neste fim de semana, no Quebra-mar, em Santos, teve dobradinha dos irmãos Leco e Matheus Salazar, campeões nas categorias Long Open e Stand Up Paddle (SUP), respectivamente. Também subiram ao lugar mais alto do pódio os surfistas Camilla Ventura (SUP feminino), Daniel Duarte (Petit) e José Bezerra (Long Legends).

“A tribo do surfe tem muito a agradecer por esse evento, que também revela novos talentos. No final da bateria, a disputa foi bem acirrada entre mim e meu irmão. O mar não colaborou muito, mas, o que importa, é a confraternização”, disse Leco, que já foi campeão mundial de stand up paddle.

Matheus está morando no Havaí e passa uma temporada em Santos. Por isso, aproveitou para participar do festival. E subiu duas vezes ao pódio: 1º lugar em SUP e vice-campeão na categoria Long Open. O surfista de 23 anos falou da dobradinha com o irmão de 28. “É parceria dentro e fora d’água. Fiquei amarradão por competir, no quintal de casa, ao lado dele. Ter feito essa bateria com ele foi show. Espero que rolem mais eventos como esse, para, se Deus quiser, a gente correr todos eles.

Para Camilla Ventura, de 33 anos, vencedora no SUP feminino, a semana foi puxada para alcançar um bom desempenho nas ondas do José Menino. “Nesses últimos dias, eu treinei bastante no stand up, porque eu também pego onda de pranchinha e de bobyboarding. Foi um evento muito bacana, que agregou várias modalidades e categorias. O público pôde assistir a um grande show de esportes”, comenta Camilla, que surfa desde os 9 anos e já foi campeã brasileira de bodyboarding.

Lázaro Zeferino, presidente do Núcleo Metropolitano Esporte e Cidadania (Numec) , que realizou a competição, diz que o dia foi de muita festa. “Todo mundo ficou contente, se divertiu. As ondas não estavam tão altas assim, mas estavam suficientes para fazermos a competição. O evento em si foi bem familiar e reuniu muitos amigos. Foi maneiro ver tudo isso, aqui!”

PRESERVAÇÃO

Durante o evento, houve plantio de três mudas de árvores (pitangueiras e pau-brasil), no jardim do Parque Municipal Roberto Mário Santini, em uma ação simbólica de cuidado com o meio ambiente. O organizador do festival, Mad William, ressaltou a importância de abordar o tema. “Praticamos uma atividade que necessita da natureza. Por isso, temos de respeitá-la e conservá-la, sempre”. A ação também contou com a presença do secretário municipal da pasta, Marcos Libório.

HOMENAGEM

No momento da premiação, Leco Salazar e Lázaro Zeferino prestaram uma homenagem a Alexandre Peres Alonso, o Bocão, morto na última sexta-feira (24), em Cubatão, aos 46 anos. Ele foi um dos grandes incentivadores da modalidade na Baixada Santista. Seu legado e sua amizade foram lembrados pelos companheiros de surfe.

O Festival de Surf Costa da Mata Atlântica, patrocinado pela Riachuelo, é realizado pelo Núcleo Metropolitano Esporte e Cidadania (Numec) e pelo Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude. Também conta com o apoio do Santos e Região Convention & Visitors Bureau; Prefeitura de Santos, por meio das secretarias municipais de Esportes e do Meio Ambiente; Federação Paulista de Surf; Associação Santos Surf; e Associação Socioeducativa de Esportes e Lazer (Aseel).