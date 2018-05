São Vicente está instalado diversas lombofaixas em vias da Cidade. Segundo a Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans), no momento, elas estão sendo instaladas nas avenidas Capitão-mor Aguiar, Capitão Luiz Pimenta, Antonio Rodrigues e na esquina da Avenida Ayrton Senna com a praia.

A faixa elevada é uma combinação de lombada física (ondulação transversal) com faixa de pedestre, pois possui a área central plana. “A lombofaixa permite a travessia do caminhante com maior segurança. Por ser no mesmo nível da calçada, o obstáculo força a redução de velocidade dos veículos e contribui para a redução de acidente”.

Segundo a Setrans, o Movimento Paulista de Segurança no Trânsito realizou um estudo com base em estatísticas policiais, que indicou alguns pontos com maior incidência de acidentes com vítimas e/ou óbitos, apontando quais as soluções mais adequadas para reduzir estes acidentes. “Como assinamos convênio com eles o ano passado, recebemos os recursos para implantar as lombofaixas nos locais indicados no estudo”, afirmou ao Jornal Vicentino.