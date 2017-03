Três adolescentes são presas por um psicopata, dono de 23 personalidades diferentes. Esse é o longa ‘Fragmentado’, que já está em cartaz nas telonas dos cinemas.

O filme mostra Kevin (James McAvoy), que possui 23 personalidades distintas e consegue alterná-las quimicamente em seu organismo apenas com a força do pensamento. Um dia, ele sequestra três adolescentes que encontra em um estacionamento. Vivendo em cativeiro, elas passam a conhecer as diferentes facetas de Kevin e precisam encontrar algum meio de escapar.

O longa, que tem 1h50 de duração, é dirigido por M. Night Shyamalan, o mesmo de ‘Sexto Sentido’ e ‘Sinais’.