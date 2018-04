A primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo (FUSSESP), professora Lúcia França, realizou na manhã desta terça-feira, 24/4, o primeiro café-da-manhã com primeiras-damas e presidentes de Fundo Municipais das regiões de Registro, Santos, São José dos Campos e Grande São Paulo.

Na ocasião, a professora Lúcia apresentou os novos projetos que serão realizados pelo FUSSESP em parceria com os municípios: o “Costurando o Futuro”, que tem como objetivo confeccionar uniformes escolares para as crianças da rede pública, e o “Natal Espetacular” , que busca estimular a criatividade e o reaproveitamento de materiais ao utilizar embalagens pet na decoração de Natal dos municípios.

“Serão 10 encontros até a primeira quinzena de maio, nos quais compartilharemos estas novas ideias, além de conhecer um pouco mais sobre o trabalho social desenvolvido em cada cidade”, comentou a presidente do FUSSESP.

Os municípios interessados em participar, a adesão aos projetos deverá ser feita entre os dias 14 e 18 de maio pelo site do Fundo Social, o www.fundosocial.sp.gov.br/.

Municípios presentes ao primeiro encontro:

Areias, Bertioga, Caçapava, Cachoeira Paulista, Campos do Jordão, Cananeia, Canas, Caraguatatuba, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato, Franco da Rocha, Guaratinguetá, Guararema, Guarulhos, Iguape, Ilha Comprida, Ilhabela, Itapecerica da Serra, Itaquaquecetuba, Itariri, Jacareí, Juquiá, Juquitiba, Mairiporã, Mongaguá, Monteiro Lobato, Pedro de Toledo, Pindamonhangaba, Piquete, Poá, Registro, Ribeirão Pires, Santa Branca, Santa Isabel, Santana do Parnaíba, Santo André, Santos, São Caetano do Sul, São José do Barreiro, São José dos Campos, São Lourenço da Serra, São Luiz do Paraitinga, São Vicente, Sete Barras, Suzano, Taubaté e Tremembé.