Com o tema “Minha Escolha faz a diferença no trânsito”, a Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans) e o Núcleo de Educação para o Trânsito trouxeram para São Vicente a campanha Maio Amarelo, que visa conscientizar motoristas e motociclistas. Diversas ações de educação no trânsito estão previstas para acontecer nno Shopping Brisamar, em todas as terças-feiras do mês de maio. O público-alvo da campanha é pedestres, condutores, ciclistas, alunos da rede pública e privada e a comunidade em geral.

Na terça-feira, a programação teve início com o Rodovirtua, que contou com a presença de autoridades como o prefeito Pedro Gouvêa, o secretário de Governo, Marco Antônio da Silva, o secretário Jorge Luiz Soares, o secretário do Trânsito, Alexandre Almeida Costa, os vereadores Higor Ferreira e Rogério Barreto, entre outros. Na oportunidade, o participante pode vivenciar a sensação de dirigir sob efeito de álcool em uma rodovia através de óculos de realidade virtual. Um filme em 360° é exibido nos óculos, colocando a pessoa no lugar do motorista embriagado e passando por situações de risco. O equipamento foi desenvolvido pela Agência Reguladora de Transportes do Estado de São Paulo (Artesp) e pelo Departamento de Estradas e Rodagem (DER). A idade recomendada é de 14 anos.

Foram seis cadeiras, seis óculos, três promotores uniformizados em um cenário com banner no fundo. Após a experiência, o usuário levou um kit com folheto do Movimento Paulista de Segurança no Trânsito e uma edição do Gibi da Turma da Mônica sobre educação no trânsito e um bafômetro.

No dia 9 e 23 de maio, das 10 às 16 horas, será a fez dos Jogos Educativos. Será um jogo de tabuleiro que simula situações corriqueiras no trânsito e jogo de dominó com as placas de regulamentação mais utilizadas.

No dia 16 de maio, das 10 às 16 horas, haverá um simulador de embriaguez. Com a utilização de acessórios simuladores de embriaguez, o participante percebe que atividades simples do cotidiano como andar em linha reta, encher um copo d’água, entre outras, podem se tornar extremamente complicadas quando se ingere bebidas alcoólicas em excesso.

E no último dia, 30 de maio, das 10 às 16 horas, terá um simulador de direção veicular. A última atração da campanha é a mais realista: nela, o motorista passa por situações de risco no trânsito, como dirigir à noite, com chuva forte e em estradas em um equipamento com monitor de vídeo interno “super wide”, sistema de som integrado, óculos de embriaguez e um software de test-drive. O objetivo é aperfeiçoar o domínio do veículo sob possibilidade de acidentes, para que o motorista seja capaz de evitá-los, orientando na tomada de decisões corretas com rapidez.