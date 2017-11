Chega a Santos, neste domingo (19), o maior navio da temporada de cruzeiros 2016/2017, o transatlântico Preziosa, de bandeira italiana. Com capacidade para 4.345 passageiros e 1.370 tripulantes, o gigante da operadora MSC, chega ao Terminal Marítimo de Passageiros Giusfredo Santini, por volta das 6 horas, para sua primeira operação de desembarque e embarque, nesta temporada.

O transatlântico, que abre a programação de escala dos navios regulares em Santos, é a maior e mais nova embarcação entre os cruzeiros que passarão pelo País na temporada 2017-2018. Com 333m de comprimento, 38m de largura e 140 toneladas quando vazio, ele se encontra em serviço desde 2013 e navega a uma velocidade de 23 nós (42,6 km/h).

Em Santos, a temporada teve início no último dia 4, com a chegada do Sirena (Oceania Cruises), com 650 turistas em trânsito.

Atrações

Com design clássico e detalhes como escadarias com cristais Swarovski e uma piscina com borda infinita, o Preziosa – o 13º navio da MSC – foi o primeiro transatlântico a chegar ao Brasil, no último dia 1º, e será o último a se despedir do País, após realizar viagens com saídas de Santos e Salvador.

Na Cidade, ele fará 28 atracações – o maior número de toda a temporada -, a última em 8 de abril, quando segue, por volta das 19h, para a Europa. Ao destacar os navios Magnifica, Preziosa e Musica, a MSC aumentou sua oferta no Brasil, em relação à temporada anterior, enquanto os roteiros para a Argentina continuarão a ser atendidos por um transatlântico.

A novidade desta temporada é a inclusão de Balneário Camboriú (SC) na rota de escalas. O MSC Preziosa já esteve em Santos nas temporadas 2013-2014 e 2016-2017.

Nesta temporada, onze transatlânticos passarão pelo Porto de Santos.