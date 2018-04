Duzentas e oitenta famílias realizarão o sonho da casa própria nesta sexta-feira (27). Na ocasião, o governador de São Paulo, Márcio França, e o prefeito Pedro Gouvêa entregam as chaves dos apartamentos das unidades pertencentes aos lotes 10 e 14 do Conjunto Habitacional Tancredo Neves. O evento está marcado para às 8h30, no próprio empreendimento.

Com isso, ficam concluídas as entregas de unidades na parte vicentina do conjunto. Nas últimas semanas, equipes da Secretaria de Habitação (Sehab) do Município fizeram as ligações de luz, água e gás. Também foram finalizados trâmites burocráticos junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades.

Cada apartamento possui 45,02 m², dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço, com piso de cerâmica em todos os ambientes. Os prédios contam com revestimento, protegendo a estrutura. Além disso, os empreendimentos são equipados com infraestrutura completa, pavimentação, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem e energia elétrica.

Demais lotes – Os lotes 11, 12, 13, 15, 16 e 17 foram entregues no dia 20 de dezembro de 2017, beneficiando 840 famílias. O conjunto beneficia famílias moradoras do entorno do antigo lixão do Sambaiatuba e também atende à demanda habitacional do Município.

O investimento total é de R$ 100 milhões, provenientes da Caixa Econômica Federal, pelo programa Minha Casa Minha Vida, em parceria com a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab). Autoridades da instituição também estarão presentes no evento.