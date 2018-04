O mau tempo não foi empecilho para os 1,2 mil atletas participantes da 23ª etapa do Circuito Cidades Paulistas, em São Vicente, realizada na manhã desse domingo (15). O evento reuniu competidores nas modalidades de 5 e 10 km nas categorias masculina e feminina, além de caminhada de 5 km.

A competição atraiu atletas de outras cidades que se reuniram a partir das 7h30 na Praça Vinte e Dois de Janeiro, no bairro do Gonzaguinha, local de largada e chegada da competição. O percurso passou pelas avenidas Embaixador Pedro de Toledo, Antônio Rodrigues e Getúlio Vargas, além de atravessar a Ponte Pênsil, um dos cartões postais da Cidade.

Os três primeiros colocados de cada categoria receberam troféus, além de medalhas de participação para os demais.

Confira os vencedores:

Masculino – 5 km

1º lugar – Liosmario Cedraz Araújo Bahia

2º lugar – Jonas Alves da Silva Silva

3º lugar – Rogerson José Glaab

Feminino – 5 km

1º lugar – Viviane Aparecida de Souza Ramos

2º lugar – Jane Bertie de Souza

3º lugar – Ednalva dos Santos Lima Dina

Masculino – 10 km

1º lugar – José Domingues Jesus Santos

2º lugar – Adulciano Jorge da Silva

3º lugar – Marcelo Alves Soares

Feminino – 10 km

1º lugar – Tatiane Coutinho França

2º lugar – Maria de Jesus Lozneanu Jesus

3º lugar – Ana Francisca Aparecida Mainardi Amaral

Em sua sexta edição, o evento é realizado pela Rede Acesso, que promove projetos como o Circuito CPFL que traz ações esportivas, culturais e sócias a diversos municípios pelo país. Além disso, o Circuito de Cidades Paulistas é apoiado pela lei de Incentivo ao esporte, criada em 2010 e regulamentada pelo decreto 55.636 de 26/03/2010. A etapa vicentina teve apoio da Prefeitura de São Vicente por meio da Secretaria de Esportes (Sespor) e pelo Governo do Estado de São Paulo.

Próximas etapas: o Circuito Cidades Paulistas passa por todo o Estado de São Paulo. As próximas etapas acontecem em Jaguariúna no dia 29 de abril e em São Paulo no dia 20 de maio. Mais informações disponíveis no site http://www. circuitocidadespaulistas.com. br/ .