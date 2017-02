São Vicente, a maior Rede de Ensino da Baixada Santista, iniciou suas atividades escolares ontem (6). São 43 mil alunos matriculados entre a Educação Infantil, Fundamental I e II, Inclusão e EJA. Mais de 100 unidades foram preparadas para receber as crianças e adolescentes do Município. Aproximadamente 4 mil profissionais estão diretamente envolvidos na Educação.

A secretária de Educação, Eugênia Marcondes Leal Teixeira, informou que ajustes estruturais ainda ocorrem em algumas unidades, mas que todos os alunos serão atendidos. “As creches, devido a alguns problemas graves de estrutura, nós abrimos o ano com 80% da capacidade”. Segundo a Secretária “foi uma demanda grande e a prioridade é a segurança dos alunos.”

Em razão disso, em algumas creches, o retorno às aulas será no dia 13, quando as obras estruturais estarão concluídas. A Secretaria de Educação atribuirá aulas aos professores seguindo o cronograma e a legislação pertinente até a próxima sexta-feira (10), período em que a rede estará em funcionamento completo.

Eugênia Marcondes, responsável pela pasta de Educação, informou ainda que “qualquer imprevisto será solucionado imediatamente pela equipe da Seduc em conjunto com os demais secretários”.

Melhorias

Na volta às aulas, muitos alunos foram surpreendidos com escolas totalmente pintadas. As melhorias são provenientes de uma parceria da Prefeitura com o Governo do Estado, por meio do Via Rápida Expresso, programa vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação.

Ao todo, 125 reeducandos do CPP de Mongaguá e das Penitenciárias 1 e 2 de São Vicente participaram de cursos de capacitação profissional e, na fase prática do programa, integraram mutirões de pintura em cinco unidades escolares do Município: EMEF Raquel de Castro Ferreira, EMEIEF Mauro Aparecido de Godoy, EMEF Vera Lúcia Machado Massis, EMEI Anuar Frayha e EMEF José Meirelles.