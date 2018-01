O deputado federal Beto Mansur conseguiu R$ 2,5 milhões e duas novas ambulâncias para a Saúde de São Vicente. O recurso e os veículos foram garantidos na semana entre o Natal e o Ano Novo, durante o recesso parlamentar, quando a maioria dos deputados não está em Brasília.

O deputado explica que continua trabalhando na semana do Natal, durante o recesso parlamentar, porque sabe que é uma época em que muitos recursos voltam para o Ministério da Saúde, porque algumas cidades não apresentaram os documentos necessários ao longo de 2017 e acabaram perdendo o dinheiro. “Eu aproveito essa sobra e trago a verba a mais para a Baixada Santista”.

O prefeito Pedro Gouvêa destacou a importância de receber esse dinheiro, que não fazia parte das previsões do município. “O Beto fez um golaço aos 45 do segundo tempo”, disse o prefeito, que já acionou os técnicos da Secretaria Municipal de Saúde para elaborar e apresentar os projetos necessários para liberar os recursos junto ao Ministério da Saúde.

O prefeito lembrou ainda que esse dinheiro poderá ser totalmente investido em melhorias para a rede de saúde, de forma a aperfeiçoar o atendimento à população.

Em 2017, Beto Mansur já havia destinado R$ 200 mil para a saúde vicentina, por meio de emenda parlamentar. O dinheiro foi utilizado para a manutenção da atenção básica de saúde.

Ambulâncias

O deputado Beto Mansur também indicou São Vicente para receber duas novas ambulâncias, em um programa do Ministério da Saúde para ampliação e renovação das frotas dos municípios.

“O ministério lançou esse projeto das ambulâncias para todo o Brasil, então eu corri para garantir essas duas para São Vicente”, disse o deputado, lembrando que os veículos serão muito importantes para o deslocamento de pacientes em tratamento.

O prefeito, mais uma vez, salientou a importância do trabalho do deputado para trazer os veículos para a cidade. Gouvêa lembrou que o Ministério da Saúde tem que atender o Brasil inteiro e é muito importante para a Baixada Santista ter um deputado que trabalha para trazer duas novas ambulâncias para São Vicente.

“Estamos trabalhando em um grande projeto de pavimentação para a cidade”, diz Mansur

Além da prioridade para saúde na busca de verbas, Beto Mansur também destinou recursos para outra área que afeta diretamente o dia a dia dos vicentinos, a pavimentação de ruas. Nos últimos anos, o deputado destinou quase R$ 5 milhões para recapeamento de vias na cidade, em projetos que revitalizaram as ruas do centro e de outros corredores viários.

Agora, ciente da necessidade de novas obras de manutenção viária, Mansur trabalha junto com o prefeito Pedro Gouvêa em um grande projeto de pavimentação, a ser realizado com recursos do Governo Federal, como explicou em entrevista ao JV:

Jornal Vicentino – Deputado, além da saúde, quais outras conquistas o senhor pretende trazer para São Vicente junto ao Governo Federal?

Beto Mansur – Além das ambulâncias e dos R$ 2,7 milhões que trouxemos para a saúde em 2017, estamos trabalhando em um grande projeto de pavimentação para a cidade, em parceria com o prefeito Pedro Gouvêa, que vem fazendo um grande mandato.

Jornal Vicentino – Como é esse projeto?

Beto Mansur – É um projeto que estamos realizando junto ao Ministério das Cidades, que oferece recursos por meio de empréstimo, com juros muito baixos e quatro anos de carência para pagamento, para pavimentação e recapeamento de ruas, drenagem, rede coletora de água e toda a urbanização necessária para dar qualidade de vida aos moradores, inclusive calçadas com acessibilidade.

Jornal Vicentino – Já é possível adiantar algum detalhe do projeto e como será possível realizá-lo?

Beto Mansur – Esse projeto vai ser possível agora porque São Vicente saiu do Cadin, que é a lista de inadimplentes, e voltou a ter direito a pegar empréstimos com o Governo, porque a cidade voltou a ter capacidade de endividamento. Antes, sem as certidões necessárias, a cidade estava impedida de pegar esse tipo de dinheiro. Para servir de exemplo, nós já conseguimos fazer esse projeto em Bertioga, que recebeu R$ 25 milhões do Ministério das Cidades para pavimentação de todo o Centro de bairros próximos. Se você for a Bertioga, já vai ver que uma boa parte das ruas de terra já está asfaltada e várias outras estão em obras. Vão ser mais de 50 ruas no total. Aqui para São Vicente, como a cidade é maior e tem mais habitantes, temos a expectativa de conseguir mais dinheiro e fazer um projeto ainda maior, atendendo regiões da cidade que ainda esperam por asfalto e bairros onde os buracos tomaram conta das ruas. Como eu disse, o prefeito está fazendo um grande trabalho e pode contar sempre com o nosso apoio.