O presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação e pró-reitor Administrativo da Universidade Santa Cecília (Unisanta), Marcelo Teixeira, foi homenageado na noite do último dia 14, na Câmara Municipal de São Vicente. Ele recebeu a medalha Cellula Mater da Nacionalidade, propositura feita pelo vereador Joseval Rodrigues Bezerra, o “Jabá”, pelos relevantes serviços prestados à municipalidade através da Santa Cecília TV.

A sessão solene aconteceu na Sala Martim Afonso de Sousa (Plenário) da Câmara Municipal de São Vicente. A cerimônia começou com uma apresentação das crianças do Projeto Guri da Cidade. O polo vicentino do projeto existe há 18 anos.

Depois, um vídeo contando a trajetória de serviços prestados pela emissora a toda a região foi exibido para os presentes, dentre eles, o prefeito de São Vicente, Pedro Gouvêa, e o deputado estadual Caio França, vereadores e secretários.

Na sequência, o homenageado da noite recebeu a medalha e discursou aos presentes. Teixeira relembrou que a emissora começou em São Vicente, com a antiga TV Litoral, e que a antena de transmissão da Santa Cecília TV fica no Morro do Voturuá. Além disso, Marcelo Teixeira falou sobre o trabalho de duas décadas da Santa Cecília TV e do Sistema Santa Cecília de Comunicação como um todo – incluindo a FM 107,7 e o #Santaportal –, na tarefa de informar e prestar um serviço de qualidade para todos os habitantes dos municípios da Baixada Santista.

“Tenho um carinho especial por São Vicente, por ser onde começou nosso sistema de comunicação, na Primeira Cidade do Brasil, com a TV Litoral. Desde então, temos cumprido nosso papel como primeira emissora regional, levando informação com muita ética e seridade, pela Santa Cecília TV, Santa Cecília FM e pelo Portal. Esse reconhecimento dos vereadores dignifica e valoriza o trabalho da nossa equipe, que é muito dedicada e um incentivo maior para nosso trabalho”, disse Marcelo, agradecendo a presença de toda família, amigos, autoridades, torcedores do Santos, alunos e professores do Santa, que lotaram o plenário.

O prefeito Pedro Gouvêa enalteceu a homenagem. “Além de contribuir muito com a nossa Região, com 20 anos da TV Santa Cecília, trata-se de uma pessoa maravilhosa. Somos muito gratos a Família Teixeira e nos sentimos honrados sempre que podemos recebê-los na nossa Cidade”.