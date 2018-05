O governador Márcio França voltou a se reunir nesta terça-feira, 29, no Palácio dos Bandeirantes, com representantes dos caminhoneiros autônomos. Em entrevista coletiva, França anunciou a retomada do abastecimento de postos de combustível no Estado, graças à aprovação, pela categoria, do pacote de propostas levado ao Governo Federal. Este é o 4º dia seguido de diálogo do governador com as lideranças.

Ao término do encontro, França informou que as refinarias paulistas estão sendo desbloqueadas. “Já estamos caminhando em direção à volta da normalidade em São Paulo”, avaliou.

Durante a reunião, lideranças da categoria apresentaram mais um pleito: a inclusão dos caminhões que transportam combustível na lista daqueles que têm livre circulação na capital paulista (produtos perigosos). Segundo o governador, em conversa por telefone com o prefeito Bruno Covas, ele foi informado de que um decreto com a mudança será editado ainda hoje.

França elencou demandas anteriores da categoria, como a fixação de uma tabela para o frete, ao informar que as discutiu na noite de ontem com o presidente Michel Temer. De acordo com o governador, o ministro da Fazenda, Eduardo Guardia, o informou que a MP do Frete deverá ser assinada ainda nesta tarde.

“Todos os caminhoneiros aqui presentes acordaram que, se o presidente fixar e publicar as novas regras, será permitida a desobstrução das vias em outros locais do país”, disse o governador. A única exceção é a Rodovia Régis Bittencourt, cujas lideranças não responderam, por enquanto, aos representantes que participaram da reunião.