Marília Mendonça, a dupla Maiara & Maraisa, Anitta e Péricles são as principais atrações da 14ª edição da Festa do Peão, em Itanhaém, no litoral de São Paulo, que acontece entre quarta-feira (18) e sábado (21). O evento faz parte das comemorações pelos 486 anos da cidade. Os ingressos custam a partir de R$ 40.

Os artistas se apresentarão sempre a partir das 23h30, mas a arena, localizada na Avenida Ary Carneiro Saraiva, 1.900, no bairro Savoy, abre às 19h. Marília se apresenta na quarta, Maiara & Maraisa na quinta (19), Anitta na sexta-feira (20) e Péricles encerra os shows no sábado. O local possui, ainda, um parque temático.

Além das presenças confirmadas no palco principal da arena, o público também poderá acompanhar o segundo palco, com artistas locais. Segundo a prefeitura, estão confirmadas as duplas Camila Mozzi e Denilson, na quarta; Bradock & Baroni, na quinta; Yuri & Donato, na sexta; e Gustavo Moura & Rafael, no sábado.