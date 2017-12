Um novo conceito de espaço para a saúde está funcionando no Litoral Plaza Shopping, em Praia Grande. Em um modelo inédito em toda Região, um grupo de empresários de algumas das mais conceituadas empresas que atuam na Baixada Santista se uniram, e criaram a MedShopping. No mesmo local, as pessoas podem ter um atendimento integral, podendo, por exemplo, passar por um ortopedista e fazer um exame de raio-x.

As empresas que estão dentro do MedShopping são Clínica Multimagem (Ressonância Magnética, Raio-X, Ultrassom, Densitometria Óssea, Mamografia e Tomografia), a Angiorcopore – Medicina Cardiovascular que realiza consultas de Angiologia, Cirurgia Vascular, Cardiologia, Endocrinologia, Neurologia e Neurocirurgia, além dos exames Ecoodoppler Vascular, Eletrocardiograma, Ecocardiograma com Doppler Colorido, Holter, Mapa e Teste Ergométrico.

Ainda fazem parte o Instituto de Olhos Eduardo Paulino (consultas oftalmológicas, exames computadorizados, cirurgias de catarata, miopia, glaucoma, estrabismo, plástica ocular, lasers e lente de contato e Perfil Gestão Ocupacional (Medicina do Trabalho, Segurança no Trabalho, PPRA / PCMSO / Laudos, Exames Ocupacionais, Atestados de Saúde, Assistência Técnica Pericial, Cursos e Treinamento.

Pra completar o time está a Vip Clínica Médica, que é a grande novidade no mercado, sendo seu único local de atendimento, que tem consultas médicas, clinica geral, pediatria, ortopedia, ginecologia, urologia, otorrinolaringologia e diversas outras especialidades, além de exames laboratorias que são feitos pelo Instituto Pasteur – Medicina Diagnóstica. No próximo ano, o local passa a fazer também endoscopia e colonoscopia.

Segundo a administração do MedShopping, com apenas seis meses de existência, cerca de 500 pessoas passam pelo dia no local. Mas, a estrutura foi preparada para atender até mesmo mil pessoas em um único dia. O espaço é ideal não apenas para o público de Praia Grande, mas também de outras cidades como Monguaguá, Itanháem, Peruíbe e de São Vicente, pela facilidade de acesso do Litoral Plaza Shopping.

Um espaço pra saúde dentro de um shopping ainda é uma novidade para as pessoas, que podem usufruir de todo o conforto do equipamento, como estacionamento, praça de alimentação, entre outros serviços. A ideia, desse conceito inedito, é expandir para outras cidades da Região.

A parte de recepção, atendimento e triagem fica por parte do MedShopping, que oferece todo conforto para os clientes. As clinicas atendem não apenas particulares, mas todos os convênios em que são cadastradas. Segundo a administração, como são empresas que estão há muitos anos no mercado, elas atendem grande parte dos planos de saúde.

O MedShopping fica no subsolo do estacionamento do Litoral Plaza Shopping (Avenida Ayrton Senna da Silva, 1511, Praia Grande). O horário de atendimento varia de acordo com as empresas, com possibilidade de estendimento de horário, por estar dentro do shopping, de acordo com a demanda.