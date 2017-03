O Santos teve novidades na reapresentação do elenco após a vitória por 2 a 0 sobre o Botafogo-SP, no último final de semana, na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Renato e Lucas Lima, que se recuperam de lesões, voltaram ao gramado do CT Rei Pelé nesta terça-feira. A dupla, porém, fez apenas trabalhos limitados e segue como dúvida para o clássico contra o Corinthians, no próximo sábado, às 18h30 (de Brasília), em Itaquera.

O camisa 10 sentiu dores após a derrota para o São Paulo, no último dia 15. Ele recebeu faltas duras de Thiago Mendes e Cícero, em sequência, e teve um estiramento no ligamento colateral do joelho. Desde então, o meia ficou fora dos jogos contra Ferroviária, Ituano e Botafogo-SP.

Na atividade desta terça, Lucas Lima correu pelo campo e foi supervisionado por preparadores físicos. O técnico Dorival Júnior acompanhou o treino de perto e até chamou o jogador para uma conversa.

Já Renato participa de trabalhos especiais para se recuperar de um estiramento na panturrilha, sofrido no último dia 6 de fevereiro. De lá pra cá, o volante perdeu cinco partidas. Nesta terça, ele apareceu no gramado do CT pela primeira vez após a lesão e trabalhou com bola. Porém, o camisa 8 fez apenas parte do treino de dois toques e foi poupado na atividade coletiva.

A comissão técnica irá aprimorar os treinamentos com os dois e espera contar com eles para o clássico. Porém, caso não joguem contra o Corinthians, eles ficam à disposição para a estreia santista na Libertadores, no próximo dia 9, às 21h45 (de Brasília) diante do Sporting Cristal, no Peru.