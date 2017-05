O Centro de Convivência da Terceira Idade (Cecon) realizará no próximo dia 5 o “Aulão da Natureza”. A programação é uma confraternização dos Cecons e terá início às 9h, no Parque Ecológico do Voturuá. O intuito é promover atividades físicas e a socialização dos idosos com a natureza.

Mais de 300 pessoas são esperadas para participar das atividades físicas, que incluirão uma caminhada montada pelos professores dos Cecons, dentro do Parque Ecológico Voturuá. Animais como leão, hipopótamo, macacos, aves e répteis farão parte do cenário. Guias da Secretaria de Turismo (Setur) ajudarão na caminhada e organização do evento. Não haverá qualquer tipo de música nas atividades para não incomodar os animais.

O Colégio Integração e a academia Just Fit ajudarão os professores dos Cecons nas atividades. A escola de enfermagem Circuito também participará, aferindo pressão e realizando testes de glicemia. Promotoras da Mary Kay farão limpeza de pele e, ao final, haverá uma grande confraternização, com uma mesa de frutas oferecida aos idosos.

Também haverá arrecadação de pacotes de achocolatado, que serão trocados por brindes exclusivos. Os itens serão destinados ao Fundo Social de Solidariedade.

O evento é realizado pelo Departamento da Melhor Idade da Secretaria de Assistência Social (Seas) e tem apoio do Fundo Social de Solidariedade, Secretaria de Turismo, CMI, Colégio Integração e academia Just Fit.