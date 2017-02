O Santos não vive um bom momento na temporada. Após começar o Campeonato Paulista com duas vitórias seguidas, contra Linense e Red Bull Brasil, o Peixe viu seu desempenho cair e já acumula três jogos sem conquistar os três pontos. Além disso, os santistas estão convivendo com pressão e protestos da torcida, impaciente com a fase da equipe comandada por Dorival Júnior. Porém, o elenco do alvinegro ‘se fechou’ e acredita que o time está evoluindo a cada rodada.

Acostumado a dar longas risadas durante as entrevistas, o volante Yuri adotou um semblante mais sério nesta quinta-feira, no CT Rei Pelé. Durante a coletiva, ele explicou que o grupo do alvinegro está em uma crescente e vai buscar a recuperação contra o Botafogo-SP, neste sábado, às 17h (de Brasília), na Vila Belmiro, pela sexta rodada do Paulistão.

“Estamos em evolução. Contra o São Paulo, dos três gols, tomamos dois de contra-ataque e um de pênalti. Eles não criaram outras chances. Contra a Ferroviária, dominamos o jogo inteiro e com a expulsão do Cleber, eles fizeram gol de bola parada. Contra o Ituano, foi um caso específico. Não boto a culpa no campo, mas jogamos com posse de bola, bola no chão, e atrapalhou a gente, claro. Mesmo assim, foram poucos times que chegaram lá e tiveram posse de bola, criaram chances. Está acontecendo uma evolução. Nós controlamos o jogo e criamos chance. Mas estamos pecando no último passe e finalização. Vamos treinar e melhorar a cada jogo”, disse o jovem de 22 anos.

E para o duelo deste sábado, o Peixe seguirá sem Lucas Lima, Renato e Vanderlei, que ainda se recuperam de lesões. Os reservas Léo Cittadini, Jean Mota e Caju também ficam fora. Mesmo com tantos problemas, Yuri acredita que o Santos montou um elenco forte e tem boas opções para repor os desfalques.

“Nós temos elenco. Quem entra sabe o que fazer. Tenho certeza que vão dar conta do recado. Não veio o resultado, mas estamos em evolução. Vamos acertar. Quando resultado sair, vamos brigar em cima, como Santos tem que ser”, concluiu.