O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou na noite desta quarta-feira (12), que ampliará em R$ 120 milhões/ano o repasse da União para a ampliação do teto SUS. Com isso, as prefeituras da Baixada Santista poderão ampliar os seus atendimentos à população que depende do sistema público. Outra boa notícia foi a renovação, por parte da pasta federal, da frota do SAMU da região. O Governo bancará ambulâncias novas a todos os municípios que possuem veículos com mais de cinco anos de uso.

Esses anúncios foram feitos durante audiência dos deputados federais, estaduais, prefeitos, vices e secretários da saúde das nove cidades com Ricardo Barros. O encontro, que ocorreu a pedido do deputado João Paulo Papa (PSDB-SP), atendendo um pleito levantado pelo Condesb no último dia 29 de junho, foi na sede do ministério, em Brasília-DF.

Participaram da reunião os prefeitos Alberto Mourão (Praia Grande, presidente do Condesb); Paulo Alexandre Barbosa (Santos); Pedro Gouvêa (São Vicente); Valter Súman (Guarujá); Caio Matheus (Bertioga) e Luiz Maurício (Peruíbe); os vices-prefeitos Pedro de Sá (Cubatão); Márcio Melo (Mongaguá) e Tiago Cervantes (Itanhaém). Além de Papa, estiveram presentes os deputados federais Marcelo Squassoni e Beto Mansur, e os estaduais Paulo Corrêa Jr; Caio França e Cássio Navarro. Também estavam no encontro vereadores e secretários de Saúde.

“Foi um encontro histórico”, definiu Papa. “Essas boas notícias são importantes vitórias para a população da Baixada Santista, resultado de uma articulação que reuniu todos, de vereadores, prefeitos e deputados, todos. Unidos em torno de uma saúde justa e eficiente para a Baixada. A Região vem pressionando de forma conjunta e conquistando bons resultados”, continuou o parlamentar.

Ricardo Barros, durante sua apresentação, definiu como fundamental a movimentação conjunta. “Este é um comportamento que não se vê em todo o Brasil, e algo que desejo colocar em prática: a efetiva implantação de políticas regionalizadas para a saúde. Vejo como o caminho para solucionarmos as maiores demandas existentes no País. Parabéns a todos”, finalizou.

O deputado estadual Caio França também comemorou a conquista. “São mais R$ 120 milhões para incremento na Saúde da Região, cujo repasse estava totalmente defasado, em uma região que não apenas tem uma população gigantesca, mais quase dobra o número de pessoas em finais de semana e feriados. Agora, o Condesb decidirá onde será investido esse recursos, que é um grande avançao para a saúde regional, que hoje é o nosso principal drama”.