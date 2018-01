A maior apresentação teatral em areia de praia do mundo tem início no dia 19, mas a montagem da estrutura na areia da Praia do Gonzaguinha, em frente a praça Tom Jobim, já está a todo vapor. A estrutura tem capacidade para 5 mil pessoas e nesse ano conta com uma inovação: o formato da arena proporcionará uma melhor área de cena tanto para os atores quanto para ao espectadores.

Outra novidade será a variedade de atrações que o público terá durante os dias de espetáculo, que buscam valorizar a cultura da Cidade. Uma delas será um coreto na Praça Tom Jobim, onde artistas vicentinos apresentarão diversos segmentos musicais. As apresentações acontecem de 19 a 25 de janeiro das 16 às 20h e das 22 às 23h, com pausa apenas no horário da Encenação.

Também acontece uma feira de artesanato, na Praça Vinte e Dois de Janeiro, entre os dias 15 e 28, sempre das 13h às 23h. Outra atração é a exposição de artes plásticas no Museu da Encenação, no Parque Cultural Vila de São Vicente.

ENSAIOS – Com a montagem da arena, o secretário de Cultura, Fábio Lopes, confirmou que os ensaios serão na própria estrutura a partir do dia 15 de janeiro. “A expectativa é grande. Nesse ano, o título do espetáculo será Santo de casa faz milagre, abordando todos os frutos que a Cidade deu para o Brasil e para o Estado de São Paulo.”