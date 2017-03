Desemprego, abandono familiar ou falta de família, situação econômica, problemas psicológicos, vícios em drogas como o álcool e o crack, por exemplo. São muitos os motivos que levam uma pessoa a morar na rua. E em São Vicente, no último ano, era nítido a grande quantidade destas pessoas pela Cidade. Embora sua presença seja sempre alvo de muitas reclamações por parte de munícipes e comerciantes, o principal problema é deixar de dar um encaminhamento para estes moradores. Afinal, são seres humanos, que precisam de respeito, atenção e dignidade.

E esse trabalho está sendo encarado como uma das prioridades de atual Administração, por meio da Secretaria de Assistência Social. Logo no início do ano, foi encontrada uma situação difícil no Município. Na Praça 22 de Janeiro e na Biquinha, por exemplo, que estavam fechada com tapumes para obras, mais de 50 pessoas se refugiavam no local. Na Praça Barão do Rio Branco, 30 pessoas estavam vivendo em alojamentos improvisados e na Orla da Praia do Itararé, cerca de 70 pessoas utilizavam as estruturas do quiosque no período noturno. Parar piorar, o local de atendimento desta população, o Centro de Referência Especializado em População em situação de rua – Centro POP, estava com equipe reduzida e problemas estruturais nos imóveis.

Desde então, um planejamento foi montado e já é percebido uma mudança deste cenário na Cidade, embora ainda tenha muito a se fazer. A Secretaria voltou com as abordagens de rua. É comum ver pelo Centro, equipes com um colete azul com o emblema da Prefeitura. Por mês estão sendo atendidas cerca de 500 pessoas. “Essa abordagem social é feita por uma equipe que passou por treinamento constante. Eles apresentam todos os serviços que o Município disponibiliza, incluindo o Centro Pop, que é o nosso ponto de referência”, explica o diretor da Seas, Felipe da Silva Galvão.

O CentroPop também mudou. Não apenas o número de funcionários foi ampliado, mas o serviço. “Antes, era servido apenas bolacha e café, uma vez ao dia. Agora, ampliamos a oferta de alimentos, também introduzimos frutas ao cardápio para melhor atendê-los, além de estender o atendimento psicológioco e social. Com essas mudanças, conseguimos atender de forma satisfatória este público e realizar encaminhamentos, como a recondução ao seu núcleo familiar.

“Não estamos fazendo um favor, mas oferecendo um direito a eles”, diz Lurdinha, que pretende ampliar atendimento



A vice-prefeita e secretária de Assistência Social, professora Lurdinha, diz que assumir a pasta foi um grande desafio. “Aceitei porque quero mudar, melhorar, transformar. Causar um impacto na vida das pessoas”. Ela afirma que são muitos projetos que serão desenvolvidos para as pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Sobre os moradores de rua, Lurdinha diz que este encaminhamento não é um favor, mas sim um direito deles. “Muitos destes moradores são de outras cidades, principalmente da região do ABC. Mas isso não altera nosso foco. No Centro Pop é feita uma triagem e encaminhamos para os equipamentos corretos, seja em São Vicente, seja nas cidades de origem”.

“Hoje, nossa casa de acolhimento atende, em média, 50 pessoas. Esse número está abaixo da demanda mas já estamos trabalhando para ampliar esse atendimento. Também queremos estender o horário de funcionamento do Centro Pop, ofertando oficinas e atividades de convívio e socialização”.

O diretor da Seas, Felipe Bastos, diz que o clima ameno da Região propricia a migração de pessoas, aliado ao potencial turístico. “Ainda não recebemos informações sobre transporte involuntário de pessoas, mas caso isso ocorra acionaremos a polícia, pois tal prática é crime”, afirmou.

Todas as abordagens realizadas estão sendo analisadas pela Secretaria, que deve divulgar no mês de abril um relatório identificando as pessoas, suas origens e porque vieram para São Vicente, além de poder precisar quantas pessoas têm em situação de risco atualmente na Cidade.

“Contamos com a colaboração das demais políticas publicas municipais para o enfrentamento desta questão. Nosso compromisso é com o bem estar humano. Pautaremos todas nossas atividades com ética, humanidade e técnica”, concluiu Felipe.