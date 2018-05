A causa da morte da campeã de pedestrianismo Maria dos Remédios, ocorrida no dia 9 deste mês , foi esclarecida esta semana pela família. A atleta, de 48 anos, morreu de infecção generalizada causada por um mioma.

De acordo com a famíla, ela passou mal no dia 8 e foi levada ao Hospital São Lucas, em Santos, mas morreu um dia depois. Ainda segundo os familiares, ela passou por cirurgia, no ano passado, e estava em tratamento.

Uma semana antes de passar mal, ela teve um sangramento, mas achou que era seu período menstrual. Por estar organizando uma prova de pedestrianismo, não deu muita importância pelo o que tinha ocorrido.

Ela deixou para ao ir ao médico depois, porque tinha uma prova de pedestrianismo que estava organizando, disse a irmã, Maria dos Anjos, fazendo um alerta para as pessoas não cometam o mesmo erro e cuidem de sua saúde.

O que é mioma?

Os miomas uterinos são tumores benignos formados no tecido muscularque forma o útero e, por isso, também são chamados de fibromas ou leiomiomas uterinos. Sua localização no útero pode variar, assim como o seu tamanho, que pode ser de microscópico até grandes como um melão.Estes tumores são muito comuns e, normalmente, não provocam sintomas mas, quando aparecem, podem ser cólicas, sangramentos ou dificuldade para engravidar.

Trajetória



Nascida em São Luís (MA) e radicada em São Vicente, Maria dos Remédios começou a correr aos 22 anos. Inicialmente, dividia o esporte com atividades que lhe garantiam remuneração. Neste contexto, foi babá, massagista, passadeira de roupas e empregada doméstica. Apaixonada pelo esporte conseguiu patrocinadores e, com muito esforço, concluiu a faculdade de Educação Física.

Os resultados positivos na carreira de atleta confirmavam a vocação. Conquistou seis vezes o Campeonato Santista de Pedestrianismo. Em 2012, alcançou aquilo que ela própria considerou o auge da carreira: medalha de ouro na Meia Maratona A Tribuna – Praia Grande. Na ocasião, aos 43 anos, chegou a declarar. “Agora, sim, me considero uma atleta de elite. Até então, não conseguia me ver dessa forma”.