Motoristas profissionais poderão zerar os pontos na carteira de habilitação. A novidade, anunciada pelo Detran-SP na última quinta-feira, 17, estará disponível aos habilitados nas categorias C, D e E que tiverem entre 14 e 19 pontos. Para zerar os pontos, será preciso realizar um curso de reciclagem preventiva. A medida, prevista na resolução 723 do Conselho Nacional de Trânsito, não é obrigatória.

Como funciona?

O curso de reciclagem pode ser feito apenas uma vez a cada 12 meses e pode ser solicitado em qualquer unidade do Detran-SP. Para garantir que a solicitação seja aceita, o motorista deve atender aos requisitos indicados pelo órgão: habilitados no transporte de veículos de carga (categoria C), veículos de transporte de passageiros (categoria D) e veículo conjugado (categoria E). É importante ressaltar que, ao atingir os 20 pontos, o motorista tem a habilitação suspensa.

Caso o pedido seja aprovado, o motorista receberá uma autorização, que deve ser levada a uma autoescola. Lá, o habilitado contratará o curso e, claro, pagará por ele. É preciso iniciar as aulas em até 15 dias e encerrá-las até 40 dias depois do início. O curso é o mesmo que é realizado para condutores que estejam com a carteira de habilitação suspensa.

“O motorista profissional passa muitas horas ao volante. A reciclagem preventiva permite que ele reavalie sua conduta no trânsito quando ele está com grande risco de ter a CNH suspensa, o que o impediria de trabalhar. É uma chance de ele reaprender e repensar suas atitudes, pois todos devem respeitar as normas de trânsito, colaborar para a segurança viária e, principalmente, preservar vidas”, explica Maxwell Vieira, diretor-presidente do Detran-SP.