Donos de veículos que perderam o prazo para pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) deste ano poderão arcar com multas que chegam a até 20% do valor do imposto devido.

De acordo com informações da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, o valor da multa aumenta 0,33% por dia de atraso, além do reajuste baseado na Selic (taxa básica de juros).

O proprietário que não pagou o IPVA no prazo deve acertas as contas com o Estado normalmente, na rede bancária, com o número do Renavam e o CPF do proprietário do veículo. O pagamento pode ser feito no caixa eletrônico, no guichê ou pela internet.

Vale lembrar que o contribuinte só poderá fazer o licenciamento se o IPVA estiver quitado e, ao circular irregularmente, poderá ter o carro apreendido.

Após o prazo para o licenciamento do veículo, se continuar com o IPVA sem pagamento ou se existir outra pendência (multas de trânsito, seguro obrigatório etc.), o proprietário estará impedido de licenciar.