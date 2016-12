A Secretaria de Educação de São Vicente (Seduc) manterá atividades em duas creches polo do Município, recebendo crianças das Áreas Continental e Insular já pertencentes à Rede Municipal de Ensino em 2016, de 2 a 31 de janeiro. Serão formadas turmas de Berçário I, Berçário II, Maternal I e Maternal II. O objetivo é atender as necessidades de pais e mães que trabalham durante o período de férias escolares.

As inscrições estarão abertas de 26 a 28 deste mês e podem ser feitas no Departamento de Educação Infantil da Seduc (Rua José Bonifácio, 404, 2º andar – Cerntro), das 9 às 12h e das 14 às 17h.

Devem ser apresentados os seguintes documentos: carteira de Identidade do responsável, certidão de nascimento ou carteira de identidade da criança, comprovante de residência e comprovante de trabalho atualizado.

A Área Insular contará com a Creche Lar Cinderela (Rua Francisco da Silva Santos, 323 – Jardim Guassu). Na Área Continental as aulas acontecem na Creche CAIC (Rua Irmã Maria Rita de Souza Brito, s/n – Humaitá). As vagas são limitadas.