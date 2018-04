Um grande mutirão de pavimentação de ruas foi iniciado em São Vicente. Até o final do ano, 48 vias da Cidade serão contempladas com asfalto. São mais de R$ 22 milhões disponíveis para investimentos, via verbas estadual, federal e recursos próprios.

As obras já estão em andamento e ocorrem simultaneamente nas Ruas 2, 3 e 5, no Jardim Irmã Dolores; na Avenida Minas Gerais (Linha Vermelha), na Vila São Jorge; e na Rua Antonio Pedro de Jesus, na Cidade Náutica. Serão feitas guias, sarjetas e pavimentação das vias.

De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup), o cronograma de obras deste ano inclui ainda as avenidas Nações Unidades, Humberto de Alencar Castelo Branco, João Francisco Bensdorp, Prestes Maia, Salgado Filho, Embaixador Pedro de Toledo, Ayrton Senna, Manoel de Nóbrega, Presidente Wilson, Capitão-mor Aguiar, Capitão Luiz Pimenta, Walter Melarato Professor José Almeida Pinheiro Jr. e Senador Teotônio Vilela.

Também estão na programação as ruas Papa João XXIII, José Singer, Maria Rita Souza Brito Lopes, Mascarenhas de Moraes, do Colégio, Onze de Junho, Antonio Elias da Silva, Narciso Vital de Carvalho, Aviador Edu Chaves, Joaquim Barbosa dos Santos, Carijós, Silva Teles, Frei Gaspar, Ofélia Chaves de Meireles, Marechal Juarez Távora, Senador Nereu Ramos, Salvador e Tapuias, além de nove vias do Jardim Irmã Dolores (antigo Quarentenário).

Segundo o prefeito Pedro Gouvêa, a população pode se preparar para avistar as máquinas de asfalto pelas ruas da Cidade. “Além dessas obras, que já estão com recursos garantidos, nós estamos preparando pavimentação de outras ruas com verba própria. Temos uma meta ousada e iremos alcançá-la: 100% das vias de São Vicente pavimentadas até o final de 2020”.

Reações – O início do mutirão de pavimentação emocionou moradores do Jardim Irmã Dolores. Nas ruas 2, 3 e 5, já foram feitas as guias e sarjetas, a troca da rede coletora de esgoto do solo e a aplicação de massa asfáltica. Técnicos da Prefeitura também fazem medição.

Segundo o secretário de Projetos Especiais (Sepes), Adão Ribeiro, a obra será importante para a comunidade. “Estamos trabalhando com um asfalto de maior durabilidade nestes locais, justamente para atender com mais eficiência a população que há tempos sonha com essa condição”.

O motorista João Batista é um dos empolgados. Para ele, os dias de agonia com os buracos já fazem parte do passado. “É uma evolução, uma melhoria muito esperada. Fico muito feliz”.

A moradora Márcia Soares está empolgada com o novo visual defronte a sua casa. “Estou vendo o pessoal trabalhando e esse sonho está se tornando realidade. Merecemos isso”.

O aposentado Joaquim Jorge dos Santos é otimista. “Nossos imóveis vão ficar mais valorizados”.

Verbas - O secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup), Léo Santos, explica que os trabalhos devem terminar em menos de um mês. Ele conta que, especificamente no Jardim Irmã Dolores, o Município conseguiu recuperar verbas de emendas parlamentares que estavam praticamente perdidas. “Conseguimos contemplar mais de 10 vias no bairro e seguiremos trabalhando ainda mais com recursos próprios”.

Além das vias em obras, já foram finalizadas no bairro as ruas da Paz, Belo Horizonte, Campo Belo, Guarujá, Ilhéus, Rio Claro e Rio de Janeiro. Agora o porteiro Carlos Batista Santos passa tranqüilo pela rua onde mora. “Está muito bom, para passar de carro, a pé. A poeira não nos atrapalha mais”.