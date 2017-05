Pesquisa realizada pelo Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista (SincomércioBS) nas nove cidades da região aponta que a maioria dos empresários está otimista com as vendas para o Dia das Mães neste ano. Para 57% deles, as vendas em 2017 serão maiores que no mesmo período do ano passado (em 2016, os comerciantes otimistas somavam 38% das respostas). Já para 40%, o desempenho deverá se manter igual ao do ano anterior, enquanto 5% dos comerciantes creem na diminuição do faturamento.

Entre os lojistas otimistas, 81% acreditam que as vendas devem ser até 5% melhores neste ano, enquanto outros 19% esperam crescimento entre 5% e 10%.

“O Dia das Mães é a segunda data mais forte para o varejo, ficando atrás apenas do Natal. Na Baixada Santista, a expectativa de crescimento, de até 5%, é até ligeiramente maior do que a esperada para o Estado de São Paulo, que estima alta de 4%”, comenta o presidente do SincomércioBS, Alberto Weberman.

Para atrair mais consumidores e aumentar as vendas, as principais estratégias dos lojistas são a realização de promoções (65% das respostas), decoração especial da loja e/ou vitrine (48%), oferta de novos produtos (26%), investimento em propaganda (15%) e treinamento de funcionários (12%). Neste questionário, os comerciantes podiam escolher entre uma ou mais ações de vendas.

Consumidores pretendem gastar entre R$ 100,00 e R$ 200,00



O levantamento também ouviu os consumidores da região. Ao todo, 46% dos entrevistados disseram que o presente escolhido deverá ter preço entre R$ 100,00 e R$ 200,00. Presentes com valores de até R$ 100,00 devem conquistar 40% dos consumidores, enquanto 8% dos entrevistados preveem gastar entre R$ 200,00 e R$ 300,00 neste ano – outros 6% estimam comprar itens com preços acima de R$ 300,00 neste ano.

Em relação ao tipo de presente que será escolhido, produtos de vestuário corresponderam a 52% das respostas, seguidos por calçados (22%) e perfumes/maquiagem (16%). Também se destacaram os itens bolsas (10%), joias e acessórios (6%), flores (4%), eletrodomésticos (1%) e livros (1%). No questionário, os entrevistados podiam escolher entre uma ou mais opções de presentes.

Promoções ou liquidações e bom atendimento são as características que mais atraem os consumidores a escolher uma loja para comprar o presente, segundo 60% das respostas. Já para 15% dos entrevistados, a escolha do presente é feita de acordo com o que a mãe deseja ganhar, enquanto 12% dos consumidores levam em consideração uma boa arrumação da vitrine. Produtos inéditos no mercado conquistam 7% dos clientes, enquanto 6% se dizem atraídos por propaganda na TV, internet, revistas ou jornais.

Em relação à forma de pagamento, 56% dos entrevistados pretendem pagar as compras com cartão de crédito, enquanto 44% devem optar pelo o pagamento à vista – sendo 38% em dinheiro e 6% com cartão de débito.

Apesar de o comércio na internet crescer a cada ano no país, a aquisição de produtos em lojas físicas ainda é a preferida pelos consumidores da Baixada Santista: 49% disseram ter intenção de comprar em lojas de rua e outros 25% em lojas de shopping – as compras em lojas online somaram 10% das respostas. Outros 16% dos consumidores se mostraram indiferentes e/ou não souberam opinar.

O levantamento foi realizado entre os dias 17 de abril e 2 de maio de 2017, com 450 entrevistados, nas nove cidades da Baixada Santista. A pesquisa tem caráter quantitativo, pelo método de levantamento com amostra aleatória simples e estratificada.