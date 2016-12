A estação mais quente do ano entrou em vigor às 8h44 de quarta-feira (21), com sol e previsão de temperaturas em elevação. E, para quem já pensa em como estará o tempo no Natal, o certo é que serão dias quentes, com temperaturas entre os 23°C e 31°C.

De acordo com a previsão do Instituto Climatempo, o primeiro fim de semana do verão vai ter a cara da estação. A véspera de Natal (24) será marcada por muito sol e calor na Baixada Santista.

As típicas chuvas de verão poderão surgir nos dias de festa. Pancadas de manhã e à noite são esperadas pelos meteorologistas, acompanhadas de descargas elétricas. Há previsão de chuva especificamente para o fim da tarde e a noite de Natal será com sensação de abafamento.

No domingo (25), o clima continua quente e dá para aproveitar a folga na praia. Com o calor, nuvens se formam e as pancadas de chuva com raios podem voltar a ocorrer à tarde e à noite.

Os índices de raios ultravioletas (UV), ou seja, a intensidade com que os raios chegam à Terra, estarão bem altos, na faixa 4, em uma escala de 1 a 5. Por isso, é bom evitar a exposição ao sol nos horários de pico e usar protetor solar.

Para 2017

Até o fim do ano, as pancadas de chuva serão frequentes à tarde e à noite, com risco de temporais. No entanto, é a chuva de janeiro que promete ser bastante volumosa. O primeiro mês do ano que vem deve terminar com mais chuva do que a média.

Fevereiro promete calor acima do normal e menos chuva. Mas as ‘águas de março’ devem fechar o verão de 2017 com muita chuva.