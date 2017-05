Um casal fica preso em um motel devido a descoberta de um vírus mortal que está no ambiente. Essa é a comédia nacional ‘Ninguém Entra Ninguém Sai’, que chega às telonas nesta quinta-feira (4)

O motoboy Edu (Emiliano D’Avila) vai para um motel com a namorada. Mas os dois e outras pessoas que estão no lugar são obrigadas a ficarem de quarentena quando descobrem que um funcionário está com um vírus mortal.