Mais de 500 mulheres participaram de uma ação especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher, na manhã desta quarta-feira (8). A iniciativa da Secretaria da Cultura (Secult), denominada “Dia Delas”, foi realizada na Praça Barão do Rio Branco, no Centro de São Vicente.

De longe, uma estátua viva chamava a atenção do público. A imagem era de uma mulher, com um bebê no colo, destacando a singeleza e a força das mulheres. Além disso, em um palco improvisado, eram declamadas poesias que enaltecem o papel da mulher na sociedade, ao mesmo tempo em que artistas pintavam em tela cenas em menção ao dia. Ainda na gama das atividades, houve apresentação de dança do ventre. A história da data também foi destacada.

No entanto, dentre tudo o que foi realizado, o momento que mais atraiu a atenção do público foi a distribuição de abraços. Segurando cartazes, participantes de um projeto de dança do ventre convidavam as pessoas que passavam por ali para abraços. Dezenas de mulheres atenderam ao convite.

Foto: Cláudio Magário/PMSV