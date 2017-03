No próximo dia 11 a Fortec inicia os cursos de extensão de AutoCAD Básico e Avançado 3D, Arduíno, NR 10, Instalação de Câmeras e Técnicas Administrativas. Os cursos variam de 16 a 48 horas de duração e contam com aulas práticas em laboratório, material didático gratuito e certificado de conclusão ao final.

O objetivo dos cursos é formar profissionais com qualificação para desenvolver o trabalho com excelência nas áreas de indústrias, escritórios especializados, construção civil, projetos elétricos e mecânicos, modelagem de sólidos, projetos de móveis e arquitetura.

Serviço: Para fazer as inscrições é necessário RG do aluno e xerox, RG e CPF do responsável com xerox e um comprovante de residência do responsável. Os cursos serão ministrados na Unidade da Fortec – Av. Presidente Wilson, 1013.