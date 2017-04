Em entrevista à Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, o técnico Tite afirmou que Neymar é o melhor jogador do mundo nos últimos quatro meses.

O treinador da seleção brasileira – primeira classificada para a Copa do Mundo de 2018 via eliminatórias – acredita que o atacante do Barcelona vive a melhor fase da carreira.

“Neymar vive a melhor fase de sua carreira. Mas compará-lo com Cristiano Ronaldo e Messi, não é justo, são gerações diferentes. Nos últimos dez anos, ele não é. Para mim, o melhor do mundo é Messi. Mas, para ser direto, nos últimos quatro meses, o melhor do mundo é Neymar”, explicou Tite.

O camisa 11 do Barça também recebeu do técnico do Brasil a braçadeira de capitão para a partida diante do Paraguai – vitória por 3 a 0 na Arena Corinthians.

Ele deu detalhes sobre como aconteceu a escolha.

“O tempo, a vida, a experiência faz a gente amadurecer. Vou contar um bastidor: às duas da tarde, fui procurá-lo no quarto e falei que tinha chegado o momento de ele ser o capitão. Não quis fazer isso logo depois da Olimpíada, com toda a carga de emoção, não era o momento. Conversei com ele e disse que em algum momento isso aconteceria. Passados uns quatro jogos, Neymar veio conversar comigo e se colocou à disposição”.

“Então, quando dei a notícia em seu quarto, ele abriu um sorriso, aquele de satisfação, e me disse: ‘Professor, pode contar comigo! Eu tô pronto pra capitania’ Essa é só mais uma das várias responsabilidades que ele tem”, afirmou Tite.