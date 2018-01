Motoristas que trafegam pelo bairro Cidade Náutica tiveram encurtado em aproximadamente 700 metros o percurso de retorno na confluência das ruas Frei Gaspar e Paulo Horneaux de Moura. Desde a manhã da última terça-feira (09), a Secretaria de Trânsito e Transportes (Setrans) liberou o novo cruzamento no local para melhorar a fluidez no trânsito. Por dia, cerca de 30 mil carros trafegam no local.

Antes, os veículos que seguiam pela rua Paulo Horneaux precisavam percorrer até a Praça Winston Churchil para os acessos à Rodovia dos Imigrantes e à Linha Azul. Agora, com a abertura do canteiro central e um sistema semafórico no cruzamento, o tráfego ficou mais organizado, melhorando a circulação de veículos e pedestres.

O secretário da Setrans, Alexandre de Almeida Costa, explica que além dos condutores que vêm de São Paulo, moradores das proximidades vão encurtar o caminho, desafogando o trânsito.

Para o prefeito Pedro Gouvêa, trata-se de uma obra importante, pois “já pudemos acompanhar o fluxo de veículos sem precisar mais fazer o retorno, facilitando o trânsito nessa região”.