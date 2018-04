Os amantes de música receberão um evento especial no fim de semana. O Núcleo Hespérides – Música das Américas se apresenta neste sábado (14), às 16h, no Instituto Histórico e Geográfico de São Vicente (Rua Frei Gaspar, 280 – Centro). A entrada é gratuita. O evento também contará com a participação especial da flautista Celina Charlier, professora da New York University e dos jovens talentos, residentes em São Vicente,Carolina Teixeira (soprano), Gabriel Henrich (tenor) e Otávio Monteiro (viola), alunos da Escola Municipal de Música da Fundação Theatro Municipal de São Paulo.

A programação é composta por performances de voz e piano, com textos de artistas brasileiros e estrangeiros. Obras de poetas e músicos que marcaram a história fazem parte da programação, como Mário de Andrade e Vinicius de Moraes. O evento é realizado pelo IHGSV, com apoio da Secretaria de Cultura (Secult).

Idealizado pela pianista Rosana Civile, o Núcleo Hespérides – Música das Américas origina-se do desejo de alguns dos mais atuantes músicos brasileiros de minimizar a desinformação sobre a música do continente americano.Fundado para reunir, preservar e divulgar a música das Américas, principalmente de câmara, produzida a partir do século XX, apresenta-se regularmente nos principais palcos do Brasil, em festivais, centros artísticos e escolas. Promove projetos educativos, realiza palestras, oficinas, masterclasses, gravações e prevê a criação de acervo de partituras, livros e periódicos.

Serão interpretadas composições de Osvaldo Lacerda e Heitor Villa-Lobos (Brasil), Cole Porter (EUA), Silvestre Revueltas (México), Eduardo Fabini (Uruguai), Amadeu Roldán (Cuba), Carlos Guastavino (Argentina), Moisés Molciro (Venezuela) entre outros.