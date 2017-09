Todos sabem que o esporte é prioridade e de fundamental importância em uma sociedade. Uma ferramenta de transformação social. Mas, em uma Cidade com grandes dificuldades financeiras e limitações, ele fica atrás das grandes necessidades da população, como educação, saúde e segurança, por exemplo. Mesmo assim, o trabalho precisa caminhar. E em São Vicente, o cenário esportivo mudou radicalmente nesses primeiros nove meses de gestão.

“Boa vontade, criatividade e pessoas comprometidas”, explica o secretário de Esportes Gilson Nunes. Foi dessa forma que, ele até o final do ano, pretende dobrar o número de equipamentos esportivos do Município. No início do ano, eram apenas seis (Centro Poliesportivo Dondinho, Centro Esportivo Beija-Flor, Ginásio Poliesportivo Luiz Gonzaga, Stand-Up, Quiosque Radical e Centro Náutico. “Logo no início absorvermos mais três, o Centro Esportivo Parque Bitaru, a Praça de Esportes João Carlos Perereira da Silva, no Humaitá e também o Complexo Esportivo Manoel Alves Barreto”, explica.

Até o final do ano, devem estar a disposição dos praticantes o Centro de Treinamento de Boxe, na Área Insular e na Área Continental, o campo de futebol na Catarina de Moraes e a Praça Vitória da Conquista, na Linha Vermelha. “Tudo com o mesmo orçamento”, enfatiza o secretário.

ESCOLINHAS

Gilson explica que houve um afastamento das crianças e dos pais das escolinhas de esportes da Cidade nos últimos anos, mas a divulgação das modalidades está forte para atraí-los novamente. Atualmente, São Vicente já conta com três mil alunos inscritos e a meta é até dobrar esse número. “Temos vagas em todas as modalidades. É uma ótima oportunidade de um novo caminho para crianças e jovens e queremos a participação de todos”. As modalidades são alongamento, ballet, ballet baby, basquete, boxe, canoa havaiana, canoagem, capoeira, fitdance, funcional, funcional kids, futebol, futsal, futsal inclusivo, ginástica, ginástica rítmica, handebol, hidroginástica, jazz, jiujitsu, judô, natação, stand up, surf, taekwondo, zumba e zumba kids.

EVENTOS ESPORTIVOS

Para a cidade também voltaram grandes eventos esportes como a Copa Paulista de Bike Downwill, no Morro do Voturuá, provas de pedestrinismo, como a Corrida da Independência, Travessia Martim Afonso, são alguns exemplos. “Toda nossa produção de eventos é feita por meio de parcerias. As associações, as empresas, querem apoiar. Mas só fazem isso quando vê as coisas feitas com seriedade”.

Após três anos, Cidade voltou a participar dos Jogos Regionais

Uma das grandes conquistas destes primeiros nove meses de administração foi a volta da Cidade para os Jogos Regionais, disputado em São Bernardo do Campo. Uma delegação com 250 atletas representou São Vicente. “Levamos atletas das nossas escolinhas e também fomos representados por equipes da Cidade, como o São Vicente A.C, no futebol, o Tumiarú, na natação, por exemplo.

Os vicentinos representaram bem a Cidade, terminando na 8ª colocação na classificação geral e classificando oito modalidades para os Jogos Abertos do Interior, que serão realizados também no ABC. “Para isso, precisamos montar uma grande estrutura, como uniformes, alimentação, transporte durante o evento, segurança”, destaca.

Ele ressalta a importância do prefeito Pedro Gouvêa. “Ele, como esportista, correu atrás de parcerias para que pudéssemos ir e visitou as instalações e nossos atletas durante a competição, junto com o deputado Caio França. Foi muito importante para os atletas”.

SONHO

Gilson acredita que os próximos anos também serão dificeis, mas segue trabalhando com otimismo. “Procuramos esse compromisso”. Ele diz que um dos seus sonhos para os próximos anos é formar equipes de competição, de futsal e natação, da Cidade. “Assim como outras modalidades, temos muitos talentos na nossa Cidade e poderíamos formar um time para participar de competições com nossos atletas”.

Outro objetivo é fazer valeu uma lei já existe da criação da Fundação Pró-Esporte na Cidade, que precisa ser acertado detalhes burocráticos. “Poderemos realizar eventos, alugar equipamentos para angariar fundos para situações específicas em prol dos nossos atletas e das nossas modalidades”.