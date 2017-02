Os políticos precisam olhar para a população da mesma forma que um comerciante olha para o seu cliente, com respeito e atenção.

Foi com esse pensamento que o empresário e comerciante Higor Ferreira, 36 anos, decidiu iniciar a empreitada na vida pública. Afinal, foi no comércio que ele se dedicou e foi bem sucedido em toda sua vida.

Em sua primeira eleição, foi eleito vereador, pelo PSDB, com mais de 3.190 votos, o segundo mais votado de São Vicente.

Comparando a relação entre político e população com um casamento, Higor diz que vive agora uma “lua de mel”, mas está pronto para os percalços e complicações que vão chegar, os quais ele não pretende resolver sozinho.

Higor ressalta a todo momento que o seu mandato é participativo e é por isso que ele explora bastante as redes sociais e tem saído diariamente visitando obras e equipamentos públicos. “Vereador bom é vereador na rua”, diz.

O vereador já apresentou projetos importantes na Câmara, como a busca pela implantação das câmeras de monitoramento.Mas, para que esse e outros projetos saiam do papel, ele não quer depender apenas do Poder Público. Higor defende o uso da criatividade e a união do empresariado para fazer acontecer. Da mesma forma como o prefeito de São Paulo, João Dória, do seu partido, vem fazendo, ele também defende essa que ele chama da “nova política”.

Mesmo sendo da área do comércio e estar focado na melhora do setor e da geração de emprego, Higor também é sensível para outras áreas e mostra preocupação com crianças portadoras de necessidade especial e crianças com câncer. Confira a entrevista do vereador ao Jornal Vicentino.

JV – Higor, você é um comerciante bem sucedido na Cidade, mas sempre teve a intenção de entrar para a política ou foi algo que surgiu na sua vida?

Higor Ferreira – Quando nos prontificamos a nos candidatar a vereador, sempre procuramos detectar o que está faltando na Cidade. Como empresário e comerciante durante toda minha vida, observei que existia uma lacuna na política de pessoas que olhassem para a população da mesma forma que um comerciante olha para o seu cliente, com atenção. São Vicente precisava de mais atenção e de respostas e um comerciante sabe lidar bem com seu cliente. Então, tenho certeza, que essa experiência no ramo do comércio vai me ajudar muito nestes quatro anos de mandato.

JV – Como um vereador vindo da área do comércio, o que a Cidade precisa e o que pode ser feito para melhorar este setor?

Higor Ferreira – São Vicente sempre foi visto como um dos melhores comércios da Região e fomos um dos mais afetados devido a crise econômica nacional. É necessário fomentar nosso comércio, trazer a população de volta para cá. E para isso é preciso ação do Poder Executivo, junto com nós vereadores, em parceria com empresários, com a Associação Comercial, para buscar soluções não só para os comerciantes, mas para os empregados. Os empresários precisam se unir e ter ações criativas para sair desta crise. Quem sabe com nossa vinda para a política, consigamos resgatar a confiança deste empresariado.

JV – No início deste governo, temos visto bastante fiscalização em relação ao comércio irregular, ao descarte de lixo. Como vê essas ações?

Higor Ferreira – Sou a favor da fiscalização e de uma Secretária de Comércio atuante, de forma orientativa e não punitiva. E é isso que temos observado nos primeiros 30 dias de governo. Quando chega um fiscal, o empresário já pensa que deve algo ou tem algo errado. Precisamos enxergar que a vinda do fiscal é justamente para nos ajudar, ser for feita de forma educativa e informativa. Logicamente, após a orientação, aquele comerciante que prosseguir fora das normas, deverá ser punido como qualquer outro. Tive uma visita recentemente ao meu estabelecendo, onde levaram orientações sobre um tema importantíssimo que é o lixo. Nós, da área do ramo alimentar, temos uma contribuição importante, que é a dispensa do lixo orgânico. Colocando esse lixo em um contentor, evitamos que moradores de ruas ou animais rasguem os sacos e espalhem o lixo pela Cidade. Era um projeto que eu apresentaria e a Prefeitura se antecipou, porque sabe das nossas dificuldades. Todos ganhamos. O comeciante armazena seu lixo de maneira correta, a Prefeitura recolhe mais fácil e os munícipes e turistas vêem uma cidade melhor, sem sujeira.

JV – Na Câmara, um dos seus primeiros projetos volta discutir a implantação de câmeras de monitoramento. Como podemos ver esse sistema na Cidade?

Higor Ferreira – Um dos motivos da minha vida para política como comerciante e munícipe é resgatar a segurança. Com câmeras de monitoramento, interligada a Polícia, Guarda Municipais, órgãos de trânsito, temos uma cidade mais próxima da população e, além da segurança, a resolução de problemas fica mais fácil, seja um acesso mais rápido para uma ambulância, seja um acidente trânsito. Mas não podemos só depender do Poder Público. Precisamos ser criativos. A cidade passa por dificuldades financeiras e precisamos trazer comerciantes e empresários para ser parceiros neste momento. Não é apoio político, mas um apoio para um político empreendedor e comerciante, que garante que as coisas vão ser feitas como precisam ser feitas. O que eu mais quero é poder ajudar a cidade que sempre ajudou a mim e minha família. Se temos sucesso é graças ao povo de São Vicente e do nosso comércio forte. Não podemos ficar de braços cruzados só porque o Poder Público não está fazendo. Chegou a hora de unir forças e ser criativo.

JV – Entre os projetos que já apresentou ou ainda pretende apresentar, tem outro que gostaria de destacar:

Higor Ferreira – Entre os projetos, eu levanto uma bandeira especial para a área da saúde. Sou do comércio, tenho responsabilidade com a geração de empregos, mas não adianta educação, trabalho, lazer, sem saúde. Essa é minha preocupação. Como saúde é um campo muito grande, eu volto minha atenção para as crianças especiais. A saúde é deficitária e para as crianças especiais é ainda pior. Tenho um projeto clínica-escola, que interliga a saúde com a educação, melhorando a capacidade psíquica de crianças autistas, por exemplo, com educação, arte e cultura. Venho conversando com deputados, buscando parcerias com o Governo. Temos várias associações voltadas a isso, pois existe uma demanda que não está sendo atendida. Meu olhar especial se estende as crianças com câncer infantil. São dois pilares importes. Quero ajudar essas crianças a crescerem com mais qualidade de vida.

JV – Você tem andado bastante nas ruas, visitando escolas e creches. Isso será constante no seu mandato?

Higor Ferreira – Vereador bom é vereador na rua. Esse é o grande resgate que precisamos fazer. Trazer a população para perto da gente. Comparo essa relação a um casamento. Hoje, no início, estamos em lua de mel. Todo casamento tem fases boas e fases ruins. Teremos problemas, percalços, traições, mas sem uma separação no final, porque um precisa do outro. A briga será sempre para decidir o melhor caminho. O político precisa dar satisfação e isso ele só faz andando nas ruas. Meu mandato será participativo, onde a população tem vez e será ouvida. Vale lembrar que não apenas da área insular, mas da Área Continental. Porque é somente cuidando e organizando essa região, que poderemos atingir o patamar das nossas cidades vizinhas.

JV – Com um mandato participativo, aumenta a cobrança?

Higor Ferreira – Na verdade, o mandato participativo você coloca a população para ajudar a resolver os problemas da Cidade. Nós temos que parar de achar que o político é o responsável. É fácil transferir o problema. Quero chegar a um acordo junto com a população. O problema também é do munícipe que joga o lixo na rua, do empresário que descarta o lixo irregularmente. Ninguém terá resposta para tudo. Mas tenho certeza que entre mais de 320 mil moradores, muitas pessoas tem ideias maravilhosas. Quero trazer professor, servidor público, profissional da saúde e jovens. A cidade não é do prefeito e dos vereadores, mas de todo mundo.

JV – Como sente a responsabilidade de em sua primeira eleição tem sido o segundo mais votado da Cidade?

Higor Ferreira – Nunca fui da classe política e não tinha um padrinho político. Quando você não tem, você procura alguém que você se identifica e eu me identifiquei com uma pessoa que me recebeu e meu orientou muito bem, que é o Bruno Covas. Hoje digo que ele é meu amigo e padrinho, que nos orienta na condução desse cargo. Foram 3.190 votos, que é bastante para quem não tinha veia política, mas traz também muita responsabilidade. As cobranças virão, mas não vai faltar atenção e trabalho. Pegamos São Vicente em uma situação crítica, mas é passado. Agora é olhar pra frente e buscar alternativas. Encontrar percalços e passsar por cima. Vamos viver o hoje, um dia após o outro, trabalhando, não existe outro cenário. Política se faz no dia-a-dia.