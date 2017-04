O deputado federal Beto Mansur (PRB) foi confirmado na última semana como vice-líder do Governo Michel Temer na Câmara dos Deputados, em Brasília.

Um dos principais aliados do presidente no Poder Legislativo e com participação ativa no processo de impeachment da então presidente Dilma Rousseff, Mansur concedeu entrevista exclusiva ao Jornal Vicentino para falar sobre os próximos passos da Presidência da República. Na função de vice-líder, o deputado vai acompanhar os projetos do Governo na Câmara.

Ao JV, Mansur lembrou que o País está promovendo reformas aguardadas há décadas, como as mudanças das leis previdenciárias e trabalhistas. O deputado, que nasceu em São Vicente, também conversou com o JV sobre a mudança na formatação do Ensino Médio, a limitação do serviço Uber, entre outros temas. Confira a seguir a entrevista na íntegra:

Jornal Vicentino – Deputado, a reforma da Previdência está gerando muita polêmica. O que você pode dizer sobre essas mudanças e o que afetará na vida dos trabalhadores?

Beto Mansur – Nós precisamos fazer a reforma da Previdência. Se não fizermos, daqui seis anos, e é um período que passa rápido, não vamos ter dinheiro para Bolsa Família, construção de obras. Só teremos dinheiro, eventualmente, para pagar a Previdência. Mas, ao longo do tempo, começaremos a ter prejuízo, transformando o Brasil em um caos, porque as contas não vão fechar. E tem outro dado importante: 81% das pessoas que se aposentaram no passado, se aposentaram com um salário mínimo e com 65 anos de idade. O trabalhador, no regime geral da Previdência, não vai sofrer com essa reforma. As pessoas que reclamam da reforma são aquelas que têm salários altos e privilégios. Também discutiremos o acúmulo de aposentadoria e pensão. Há muitas mulheres que recebem pensão do marido falecido e se aposentam. Iremos debater esse acúmulo, porque, segundo a proposta do governo, isso não deve se acumular. Mas no geral, para as pessoas mais simples, o povão, a reforma será totalmente benéfica.

JV – Mas a questão da idade da aposentadoria está gerando muitos protestos e reclamações…

Mansur – A reforma é essencial, pois estamos vivendo mais. E em todos os estados brasileiros. Dizem que a expectativa no Norte e Nordeste é um pouco menor que no Sul e Sudeste, o que é verdade. Mas isso ocorre porque o índice de mortalidade infantil mais alto no Norte e Nordeste, além da criminalidade ser maior para os jovens. Mas na hora que a pessoa dessa região do País chega para se aposentar, em idade de aposentadoria, a diferença é mínima. E é isso o que interessa para Previdência. Quando o cara chega com 65 anos, a expectativa de vida é mais 10, 15 anos, seja lá qual for a região do Brasil. Esses dados variam muito pouco entre as regiões. Vale lembrar ainda que existem países que estão levando a aposentadoria para a casa dos 70 anos, justamente pela expectativa de vida ter aumentado.

JV – As aposentadorias especiais, como a dos policiais, também estão em pauta?

Mansur – Sim, outro ponto que será avaliado será as aposentadorias de policiais. Eu mesmo levei uma proposta para o relator para conceder um tempo a mais, para efeito de aposentadoria, pelos dias de escala no trabalho de rua. Uma coisa é aquele policial que trabalha no administrativo, dentro do escritório, outra coisa é o policial que está na rua combatendo o crime. Isso servirá para todas as categorias das polícias.

JV – Essa reforma é apenas uma das muitas reformas que o Governo pretende fazer. Como você acha que o presidente está se saindo?

Mansur – Pegamos a administração do País, depois de 13 anos de PT, em um caos total. E leva tempo para você recuperar o Brasil. O Michel Temer está há menos de um ano como presidente. Ele era vice, mas não tinha condições de opinar, porque o PT não permitia que isso acontecesse. Ou seja, ele não tem culpa pelo passado. Mas o Michel montou uma equipe de primeira linha na áreas de Economia e de Planejamento para resolver os atuais problemas.

JV – Acredita que está no caminho certo na busca pela reabilitação econômica?

Mansur – Com certeza. Aprovamos a PEC de Controle de Gastos, que o PT chamava de PEC do Fim do Mundo. Ela diz que só podemos gastar em 2018 o que gastamos em 2017 somada à inflação desse período. O aumento dos gastos do governo vai girar em torno da inflação. Você observa e encontra municípios como São Vicente e Santos, que passam por momentos difíceis, em todas as regiões do País. E uma PEC como essa é de extrema importância. Ainda sobre economia, é importante citar a luta para salvar a Petrobrás. Acabamos com aquele fato de que a Petrobrás precisa ser obrigada participar de tudo quanto era leilão, tendo que explorar 30%. A empresa foi oprimida por bandidos da política e também do setor empresarial por muitos anos, mas em breve irá se recuperar.

JV – Ainda falando sobre economia e emprego, a terceirização é um tema espinhoso. O trabalhador não ficará desprotegido com a nova lei?

Mansur – Temos mais de 12 milhões de terceirizados no Brasil. Mente quem fala que iremos tirar direitos do trabalhador. Isso é mentira. Você tira direito do trabalhador quando desemprega alguém, isso sim. A terceirização vai dar tranquilidade tanto para o empresariado quanto para as pessoas que trabalham em empresa de terceirizados.

JV – Outra importanre reforma está na área da Educação, no Ensino Médio. Qual sua opinião sobre isso?

Mansur – Vamos mudar todo o Ensino Médio, atendendo as reais necessidades dele. Vemos jovens saindo da oitava série sem saber ler e escrever. Tem coisa errada aí. O Brasil, por ser a oitava economia do mundo, precisa investir muito na Educação. E essa PEC que aprovamos muda toda a sistemática do Ensino Educacional, oferecendo um currículo específico, dando liberdade ao aluno escolher o que deseja estudar. Isso vai ajudar o País a acompanhar o desenvolvimento da tecnologia.

JV – Confiante em tantas grandes mudanças que serão feitas?

Mansur – Todas essas mudanças que o governo vem fazendo irão refletir positivamente mais à frente. Tem muito dinheiro no mundo para ser investido no Brasil. O investidor está apenas esperando para saber se as reformas necessárias estão sendo feitas para, enfim, poder investir aqui novamente. Só com essas mudanças iremos retomar a confiança tanto no mercado nacional quanto internacional, além de inserirmos o Brasil como uma potência mundial.

JV – E o que precisa para a população ficar do lado das reformas e do governo nessas horas?

Mansur – Além de um pouco de paciência da população com o governo, nós precisamos ter um Congresso Nacional comprometido com o Brasil. Estou há 25 anos na Câmara e me decepciona ver a Câmara não votar maciçamente na terceirização. Lógico que quem é oposição, PT, PCdoB, Rede, PSOL, não vai voltar a favor. Nem contamos com aqueles 100 votos. Mas quem apoia o governo, quem tem cargo no governo e tem compromisso com o Brasil, precisa votar a favor. Outro absurdo, por exemplo, que foi sugerido pelo PT, é a limitação de serviços como o Uber. Os aplicativos semelhantes já caíram nas graças da população. Eles podem conviver normalmente com os taxistas. Limitar isso é um absurdo. Enfim, tem muita coisa para ser aprovada que precisa de comprometimento com o País. Não adianta só ficarem olhando o cargo que desejam. Eu fico tranquilo em dizer isso, pois não tenho cargo algum no governo. Tudo bem que sou vice-líder, convidado pelo Michel Temer, mas não troco as coisas por cargo, nem nada do tipo. Falta compromisso de muitos que dizem apoiar o governo no Congresso, essa é a verdade.

JV – Por fim, o que São Vicente pode esperar do deputado federal Beto Mansur?

Mansur – Quero dizer que estou à disposição de São Vicente. Já me ofereci, inclusive, até porque sou vicentino de nascimento. Tenho familiares e negócios na Cidade também. E São Vicente também não possui no momento nenhum deputado federal. As portas do meu gabinete estão abertas e espero em breve receber a visita do prefeito Pedro Gouvêa.