A obesidade é um problema muito comum nos animais de estimação e pode ser definida como um acúmulo excessivo de gordura no organismo. O animal se torna obeso por meio de ingestão acima do norma de calorias, pela vida sedentária ou restrição de exercícios, predisposição genética, alterações endócrinas (ex.: hipofunção da tireóide ou da adrenal), dietas desbalanceadas ou alguns casos de stress.

Alguns animais obesos tem maior propensão a desenvolverem problemas digestivos, pancreáticos e dermatológicos. A obesidade excessiva pode levar alguns animais a terem problemas cardiovasculares principalmente quando idosos. A obesidade pode ser tanto a causa quanto a conseqüência de uma longa série de problemas de saúde.

A nossa experiência com este tipo de problema revela a necessidade. Esta é a única maneira de intervir no processo e tentar ajudar o animal a emagrecer e se tornar mais saudável.

Independente do resultado da avaliação médica o proprietário deverá seguir as dicas abaixo relacionadas para diminuir o peso do seu animal:

- Levar o animal para passar regularmente;

- Verificar se as vacinas estão atualizadas;

- Evite dar remédios sem orientação do profissional Médico Veterinário, pois alguns remédios aumentam o apetite e podem piorar o problema do animal;

- Não deixe seu animal por perto durante as refeições da família para que ele não receba alimentação extra ou inadequada;

- Forneça dieta ou ração balanceada na quantidade suficiente e de acordo com o porte do cão (atualmente existe no mercado rações balanceadas com baixa quantidade de carboidratos e de gorduras para animais em regime alimentar);

- Evitar doces, massas, frituras, alimentos temperados e gorduras para o animal. Cães e gatos devem comer dietas corretas. O balanceamento nutricional além de poder acarretar obesidade é muito prejudicial à saúde e ao bem-estar do animal.

EDUARDO R FILETTI

MÉDICO VETERINÁRIO E PROFESSOR UNISANTA