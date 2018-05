Uma das obras importantes e complementares para a solução do acesso viário e dos alagamentos da entrada da Cidade foi iniciada nesta segunda (30). Trabalhadores da empresa contratada pela Ecovias – responsável pelo trecho e por essa intervenção – começaram o preparo dos trabalhos com a limpeza do canteiro entre os quilômetros (Km) 59 e 65 da Rodovia Anchieta.

Está prevista a construção de uma galeria de concreto de 40 metros, na altura do Km 64, sentido Santos, da Rodovia Anchieta, que contribuirá para que as águas das chuvas sejam escoadas de forma adequada, diminuindo a possibilidade de alagamentos. O trânsito do local não será interditado, pois as obras não interferem no tráfego.

“A reestruturação completa do sistema de drenagem ao longo da rodovia onde a obra acontecerá foi uma das principais reivindicações da Prefeitura à Ecovias, durante a elaboração do projeto”, destaca o gerente do projeto da Nova Entrada de Santos e dos Corredores de Ônibus, Wagner Ramos.

A remodelação do sistema viário do tráfego de entrada e saída da Cidade será feito pelas pistas centrais, enquanto o fluxo vindo do Porto e em direção ao cais santista ocorrerá pelas pistas laterais. Também estão programadas diversas melhorias no sistema viário que dá acesso aos bairros da Zona Noroeste, priorizando a separação do trânsito de caminhões dos veículos de passeio.

Viadutos - As obras prevêem ainda a construção de três viadutos, nos Km 62, 64 e 65, a implantação de vias locais para facilitar o acesso aos bairros Piratininga e São Manoel, além de uma ciclovia do Km 60 ao Km 65 da rodovia, ligando os bairros do Jardim Casqueiro e Vila dos Pescadores, em Cubatão, à malha cicloviária de Santos e a implantação de duas passarelas nos Km 62 e 64. O investimento da Ecovias para concluir todas as obras é de R$ 270 milhões e o prazo previsto para a conclusão é abril de 2021.