Com o objetivo de restaurar a história vicentina e trazer o lazer de volta para os moradores, a Praça 22 de Janeiro está sendo revitalizada.

Quem passa pela praia da Biquinha já nota a movimentação constante daqueles que estão contribuindo para que a obra seja concluída até o aniversário de São Vicente, em 22 de janeiro, que dá nome a praça e é o prazo final para conclusão das melhorias.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas (Sedup), Léo Santos, haverá reforma dos banheiros, que hoje estão desativados; construção da “Casa da Encenação”, que ficará no antigo cinema da praça e projetará a história da Cidade para as escolas. Também para as crianças, o playground será devolvido ao local. Já, os idosos terão quiosques cobertos para que possam jogar dominó e baralho, e ter momentos de lazer.

“A grande reclamação é que a praça está sempre escura, vazia, e que parece estar abandonada. Trazendo as pessoas de volta para cá. Automaticamente todas essas críticas vão embora, e elas vão poder passar dias e noites agradáveis novamente. Onde tem gente e movimentação, tem alegria, cultura, arte e lazer! E esse é nosso objetivo”.

O secretário afirmou também que o dinheiro utilizado para a reforma veio da administração municipal, que compra anualmente materiais para melhorias na Cidade, e que até o final da obra será mensurado o valor gasto na Praça 22 de Janeiro.

Ele também espera para o ano que vem o recebimento de verba vinda do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento de Estâncias Turísticas (Dadetur), que servirá para melhorias na acessibilidade para portadores de necessidades especiais no local.

Além desta e da Biquinha de Anchieta, as praças Vila de São Vicente e Tom Jobim também serão revitalizadas.