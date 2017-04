A Prefeitura dá andamento a três importrantes obras nas área de saúde, esportes e mobilidade que vão melhorar os serviços públicos e facilitar a vida de quem mora na Zona Noroeste.

Neste mês, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da região estará 60% executada. Nesta segunda-feira (24), 22 operários trabalhavam no canteiro de obras da unidade, que deverá ter os serviços concluídos no segundo semestre.

Nesta semana, o prefeito Paulo Alexandre Barbosa estará em Brasília para solicitar ao Ministério da Saúde novos recursos para essa obra, e também para o custeio do Complexo dos Estivadores. Quando em funcionamento, a UPA da ZN terá capacidade para atender 550 pacientes por dia, ou 41% a mais que as 390 pessoas/dia no PS que funciona atualmente.

Aumentará de 16 para 21 o total de leitos, sendo três para casos de emergência. A unidade ainda terá consultório pediátrico com brinquedoteca, laboratório de análises e salas de Raio-x e a de emergência com área para desembarque de ambulância.

Esporte

Próximo a UPA da Zona Noroeste, o Ginásio Poliesportivo do M. Nascimento está 90% executado, com recursos do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, do governo estadual. O equipamento, com 3,5 mil metros quadrados de área construída terá arquibancada para 1.500 pessoas.

Serão três pavimentos onde serão distribuídos o setor de administração, cinco vestiários, copa e sanitários no térreo; quatro salas para atividades esportivas e 14 camarotes no primeiro andar; e quatro salas para atividades esportivas e seis cabines para imprensa no segundo pavimento.

Ciclovia

Já a ciclovia da Avenida Jovino de Melo está 50% concluída e a própria avenida recebe melhorias, tanto na pavimentação e limpeza de sarjetas, como na instalação de luzes de led.