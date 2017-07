As obras de repavimentação dos principais anéis viários de São Vicente continuam a todo vapor. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento e Manutenção Urbana (Sedup) estão atuando em duas frentes essa semana: uma na Avenida João Francisco Bensdorp, na Náutica 3; e outra na Linha Azul (Avenida Penedo), no trecho entre a Avenida Lourival Moreira do Amaral e a Rua Machado de Assis, entre o Catiapoã e o Jóquei Clube.

Desde a inauguração dos viadutos da Imigrantes, no começo deste ano, a Avenida João Francisco Bensdorp ganhou importância viária na Cidade, tornando-se um dos dois acessos aos bairros a partir da rodovia. Com o aumento do tráfego, surgiram também os buracos, alvos de inúmeras reclamações dos munícipes.

“São Vicente está enfrentando uma crise em suas malhas viárias porque ficou muito tempo sem a manutenção devida, cerca de quatro anos, a ponto de ter vias que estão intransitáveis. A meta é pegar todos os anéis viários da Cidade para que sejam recuperados.” comenta Léo Santos, titular da Sedup.

Já na Linha Azul, os trabalhos tiveram início na semana passada, pela Avenida Penedo, e percorrerão os trechos problemáticos das demais vias que compõem o anel viário (Manoel de Abreu, Augusto Severo e Capitão Luiz Hourneaux de Moura). Os preparativos estão em andamento para a execução dos serviços nos próximos 10 dias.

Outras vias também entrarão na programação da Sedup, como as avenidas Salgado Filho, Nações Unidas, Linha Vermelha e Antonio Pedro de Jesus. Nesta última, também na Náutica 3, os preparativos já tiveram início, com a recuperação de guias, sarjetas, desobstrução de galerias pluviais e preparação do solo para receber o asfalto.