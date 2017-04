A Prefeitura de São Vicente retoma nesta sexta-feira (7) as obras de melhorias nas encostas. Segundo a Secretaria da Habitação (Sehab), os pontos de escorregamentos serão recuperados e reforçados. As intervenções neste sentido estavam paralisadas há mais de dois anos no Município.

Serão beneficiadas as encostas do Morro dos Barbosas, Ilha Porchat e Parque Prainha. A estimativa é de que as ações estejam finalizadas até dezembro. O objetivo do projeto é oferecer segurança à população que mora nos arredores dos morros.

Segundo o secretário de Habitação, Edson Brasil, o Morro dos Barbosas não entrou no projeto inicialmente, mas foi incluído na reprogramação em janeiro.

Foram investidos quase 6 milhões na restauração das encostas. As obras são realizadas por meio de uma parceria do Governo Federal, Prefeitura e Sehab.